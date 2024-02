Guerre en Ukraine : quelles sont les attentes des Ukrainiens envers les Européens ?

L’Europe au chevet de l’Ukraine ce lundi. Au lendemain de l'appel à l'aide du président ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmant que "la victoire de l'Ukraine" dépend de l'Union européenne, une réunion internationale à Paris est prévue ce lundi 26 février. Au menu du jour : remobiliser les forces européennes et examiner différents moyens pour soutenir Kiev.

Pour ce faire, une vingtaine d’Etats et de chefs essentiellement européens seront reçus par la président de la République Emmanuel Macron ce lundi à 17h et "aussi tard qu’il le faudra", insiste l’Elysée. Mais qu’attend la population ukrainienne de l’Europe ?

L'urgence du Donbass

Ravagée par les combats, la région du Donbass est depuis le début de la guerre en Ukraine, un point crucial du conflit. Le désir d'une paix durable et urgente est une demande sans équivoque des ukrainiens qui y habitent : "Donnez des armes, ce que vous voulez, vite ou non. Mais tant que ce bonhomme sera là, il n’y aura pas d’accord. Virez Poutine ! Ça se joue entre le président russe et américain, c’est à cause d’eux cette guerre chez nous", a martelé une riveraine.

Pour ces Ukrainiens, l'Union européenne ne serait "non pas la cinquième, mais la sixième roue du carrosse", estimant que les aides financières ne suffisent pas ou plus. Seule une intervention militaire forte et rapide semble être privilégiée par certains. C'est notamment le cas pour le volontarisme français, qui est soumis à une attente particulière, d'après une femme du Donbass, affirmant que les soldats de la Légion étrangère peuvent venir "montrer leur courage au front", un résumé de cette solitude des Ukrainiens face aux troupes russes.