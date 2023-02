Guerre en Ukraine : la Chine dénonce l'envoi d'armes en Ukraine et s'en prend aux États-Unis

La guerre en Ukraine est au cœur d’un nouveau bras de fer entre la Chine et les États-Unis et sera au menu des discussions ce dimanche entre l'administration chinoise et Antony Blinken, premier secrétaire d'État américain à se rendre en Chine depuis presque cinq ans. Pékin accuse en effet Washington d'être responsable du conflit au travers de son plan de livraison d'armes à Kiev. La semaine dernière, Joe Biden avait annoncé l'envoi de 31 chars Abrams à l'Ukraine tandis que plusieurs pays européens livraient tour à tour des chars Leopard pour soutenir Kiev face à l'invasion russe.

Une partie de ping-pong

Une vague de soutien à laquelle le gouvernement chinois goûte très peu. "Si les États-Unis souhaitent vraiment une fin rapide à la crise et se soucient réellement de la sécurité et de la vie du peuple ukrainien, ils devraient cesser d'envoyer des armes pour profiter de la guerre. Ils devraient travailler de manière responsable pour calmer la situation dès que possible", fait valoir Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

De son côté l'administration américaine accuse des entreprises publiques chinoises d'assister militairement et économiquement la Russie. À partir de dimanche, c'est donc une partie de ping-pong qui se jouera à Pékin entre les deux grandes puissances. De son côté, le président chinois Xi Jinping pourrait se rendre en visite à Moscou dans le courant du mois de février.