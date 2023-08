Guerre en Ukraine : Kiev veut libérer tout son territoire «peu importe le temps que cela prendra»

L'ESSENTIEL

Des bombardements russes ont fait jeudi un mort et un blessé dans le nord-est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales, tandis que la Russie a affirmé poursuivre son avancée dans cette région. "Vers 10 heures du matin, les occupants ont bombardé Zaoskillia", dans la banlieue est de la ville de Koupiansk, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv Oleg Synegoubov. Dans le même temps, Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, a donné une interview à l'AFP dans laquelle il réaffirme sa volonté de ne céder aucun hectare de territoire à Moscou.

Les principales informations Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, a accordé un entretien à l'AFP

Il y réaffirme l'ambition numéro 1 de Kiev à savoir libérer l'ensemble de son territoire

Il promet également qu'aucune arme occidentale ne sera utilisée sur le territoire russe

Il dit enfin vouloir "faire renaître" les relations entre Kiev et le continent africain

L'Ukraine ne fera aucune concession pour libérer son territoire

La contre-offensive menée depuis juin par l'armée de Kiev a pour "objectif" de libérer toute l'Ukraine, "peu importe le temps que cela prendra", a ainsi déclaré Dmytro Kouleba à l'AFP. "Notre objectif est la victoire, la victoire sous la forme de la libération de nos territoires à l'intérieur des frontières de 1991. Et peu importe le temps que cela prendra", a-t-il ajouté au sujet de la contre-offensive éreintante de son armée visant à reprendre les territoires occupés par Moscou.

"Tant que le peuple ukrainien partage cet objectif, le gouvernement ukrainien avancera main dans la main avec son peuple", a-t-il ajouté, tout en admettant que "l'Ukraine paie le prix le plus élevé" d'un conflit qui a ravagé de nombreuses régions de ce pays frontalier de l'Union européenne. En Ukraine, "nous sommes tous fatigués. Je suis fatigué et vous êtes fatigués. Nous sommes tous des humains. Mais les enjeux sont trop élevés pour permettre à la fatigue de déterminer la nature de nos décisions", a estimé le ministre.

Kiev réitère sa demande d'armes

L'Ukraine aura besoin de plus d'armes des alliés occidentaux "tant que nous n'avons pas gagné" contre les forces russes, a déclaré Dmytro Kouleba. "Tant que nous n'avons pas gagné, nous aurons besoin de plus (d'armes), nous devons aller de l'avant, parce que la guerre est une réalité, et dans cette réalité, nous devons gagner. Il n'y a pas d'autre solution", a insisté le ministre, lors de cet entretien pour l'AFP.

L'Ukraine assure qu'elle n'utilisera pas d'armes occidentales en Russie

L'Ukraine a donné des "garanties" qu'elle n'utiliserait pas des armes fournies par les Occidentaux en territoire russe. "Si nos partenaires nous demandent de donner une garantie que telle ou telle arme ne sera utilisée que sur le territoire de l'Ukraine, nous donnons cette garantie et la respectons", a assuré Dmytro Kouleba. "Il y a eu quelques occasions où nous avons fait de telles promesses et nous les tenons", a ajouté le chef de la diplomatie ukrainienne.

Livraisons de céréales à l'Afrique : Kiev dénonce les mensonges de Moscou

Les inquiétudes exprimées par la Russie au sujet des livraisons de céréales vers l'Afrique sont des "mensonges", a accusé Dmytro Kouleba. Après la sortie de Moscou de l'accord international permettant d'exporter les céréales ukrainiennes, "les Africains ont vu que toutes ces histoires de (Vladimir) Poutine sur la façon dont il se soucie des pays africains sont des mensonges", a lancé le ministre ukrainien.

L'Ukraine veut "faire renaître" ses relations avec l'Afrique

L'Ukraine a entamé un effort "systématique" pour "faire renaître ses relations" avec l'Afrique et réduire l'influence russe sur ce continent, a déclaré à l'AFP, Dmytro Kouleba. "De nombreuses années ont été perdues, mais nous allons faire avancer une renaissance ukraino-africaine, faire renaître ces relations", a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne. "Ce continent a besoin d'un travail systématique et de longue haleine", a-t-il ajouté.