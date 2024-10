Guerre en Ukraine : Kiev dit avoir arrêté un volontaire de l'ONU accusé d'espionnage pour Moscou

Kiev a annoncé lundi avoir arrêté un Ukrainien travaillant comme volontaire pour le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM), accusé d'"espionnage" pour le compte des forces russes dans l'est du pays. "Sous couvert de volontariat, le traître espionnait les positions des forces de défense dans le secteur de Pokrovsk", ont déclaré les services ukrainiens de sécurité (SBU) dans un communiqué.

Plusieurs accusations pour trahison et collaboration

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Kiev a ouvert plusieurs enquêtes pour collaboration et trahison, des accusations pouvant mener à de lourdes peines d'emprisonnement. "Lors des perquisitions, le SBU a saisi le téléphone portable du détenu avec une conversation anonyme dans une messagerie, qu'il utilisait pour communiquer avec un officier du FSB", les renseignements russes, poursuit le communiqué. Le SBU a indiqué que ce volontaire de 34 ans avait pour mission d'identifier les positions des forces ukrainiennes et de son artillerie à l'intérieur et autour de la ville de Pokrovsk, que la Russie pourrait ensuite cibler par des frappes de drones ou de bombes guidées.

Depuis des mois, Moscou gagne du terrain vers Pokrovsk, noeud logistique de la région orientale de Donbass, que les forces ukrainiennes tentent de protéger contre une armée russe plus nombreuse et mieux équipée. Selon le SBU, le suspect, qui est déjà en détention, "risque la prison à vie avec confiscation de ses biens."