L'Afrique du Sud engagée de «manière constructive» avec la Russie et l'Ukraine

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est revenu dimanche sur ses déclarations lors du sommet des Brics à Kazan (Russie) cette semaine, qualifiant la Russie d'"allié cher" et affirmant être "engagé de manière constructive" à la fois avec la Russie et avec l'Ukraine. En déclarant que "le président (russe Vladimir) Poutine et le peuple russe étaient des 'amis et alliés précieux'", Cyril Ramaphosa "ne désignait pas un pays ou un groupe de pays en particulier comme un ennemi", affirme un communiqué de la présidence sud-africaine.

Le pays "a pu nouer des relations constructives avec la Russie et avec l'Ukraine"

"En tant que pays sans ennemi, l'Afrique du Sud considère les membres des Brics comme des amis", insiste le communiqué, affirmant que "grâce à sa politique de non-alignement", le pays "a pu nouer des relations constructives avec la Russie et avec l'Ukraine", actuellement en conflit. Cyril Ramaphosa a "plaidé sans relâche en faveur d'un processus de paix incluant la pleine participation des deux pays", insiste le texte. "Ce faisant l'Afrique du Sud a également maintenu ses liens historiques forts avec la Fédération de Russie, tout en entretenant des relations diplomatiques bilatérales cordiales avec l'Ukraine", nuance-t-il.

Lundi matin, le ministre des Affaires étrangères sud-africain Ronald Lamola doit recevoir son homologue ukrainien, Andriï Sybiga, rappelle Pretoria. Au programme notamment, un accord "sur l'exemption de visa pour les passeports officiels" afin de faciliter les échanges, qui "témoigne de l'engagement de l'Afrique du Sud à développer ses relations diplomatiques avec l'Ukraine". Les déclarations mardi de Cyril Ramaphosa avaient suscité des remous jusqu'au sein de son propre gouvernement.

L'Alliance démocratique (DA), ex-parti d'opposition devenu le principal partenaire de l'ANC au sein d'un gouvernement de coalition inédit, avait affirmé dès le lendemain ne pas considérer la Russie, ou Vladimir Poutine, "comme un allié". Son dirigeant, John Steenhuisen, qui est aussi ministre, avait affirmé ne pas accepter que son pays "considère comme un allié un régime autoritaire qui viole actuellement le droit international en menant une guerre d'agression impérialiste contre un État souverain".

Pretoria a depuis longtemps affiché sa volonté de rester neutre vis-à-vis de la guerre en Ukraine, mais a été accusé de pencher en faveur de Moscou. Les liens entre les deux pays remontent à plusieurs décennies, à l'époque de l'apartheid, lorsque le Kremlin avait apporté son soutien au Congrès national africain (ANC) dans sa lutte contre le régime raciste.