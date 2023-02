Guerre en Ukraine : quelles sont les armes livrées par la France à Kiev ?

Dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, le ministre de la Défense Sébastien Lecornu a fait quelques annonces mardi. 12 canons Caesar supplémentaires seront livrés à l'Ukraine et 150 militaires français seront envoyés en Pologne pour former les soldats ukrainiens. Emmanuel Macron reçoit ce mercredi à Paris le ministre de la Défense ukrainien Oleksiy Reznikov.

30 canons Caesar envoyés au total

Au total, 30 canons Caesar seront envoyés à Kiev. À cela, il faut rajouter les 19 canons César de 155 mm promis par le Danemark. Sur le champ de bataille, il y aura donc bientôt près de 50 de ces pièces d'artillerie, très utiles aux Ukrainiens. Un seul canon Caesar à ce stade est hors d'usage, mais il faut assurer une maintenance pour 17 d'entre eux, en raison de l'usure classique du combat.

Un radar GM-200 sera livré à l'Ukraine

Aujourd'hui, un contrat va être signé avec Tales pour livrer un radar GM-200 aux Ukrainiens. Un radar de moyenne portée qui permet de détecter un avion ou un drone ennemi à 250 kilomètres de distance. Tout ce matériel est français et les deux ministres de la Défense ukrainien et français sont raccords sur ce point-là, c’est du matériel de qualité. "Le matériel qui est fourni par la France est particulièrement apprécié par nos soldats, et ce matériel nous aide à nous rapprocher de notre victoire. Dans notre résistance, dans la résistance de l’Ukraine, le soutien qu’offre la France, le président français, le gouvernement français et le peuple français est extrêmement important pour nous et nous sommes très reconnaissants pour ça", a déclaré Oleksiy Reznikov.

Paris a aussi annoncé l'envoi de 150 militaires français en Pologne pour former jusqu'à 600 soldats ukrainiens chaque mois.

Aucun accord trouvé concernant l'envoi d'avions de combat

Du côté des avions de combat, aucun accord n'a été trouvé pour l'instant entre Paris et Kiev. Si les deux ministres de la Défense ukrainien et français ont échangé sur ce sujet, cela reste pour l'instant une ligne rouge du côté des Occidentaux. Mais Kiev compte bien lever ce veto, de la même manière qu'elle a fini par convaincre ses alliés de lui livrer des chars de combat.