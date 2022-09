Guerre en Ukraine : des tombes découvertes à Izioum, un procureur prorusse tué

L'ESSENTIEL

Après la reprise de la ville d'Izioum par les forces ukrainiennes, des centaines de tombes ont été découvertes dans une forêt en périphérie de la ville. Plus à l'est, dans la région séparatiste de Lougansk, les autorités ont annoncé la mort d'un procureur prorusse local, tué par une explosion. Enfin, dans la région de Kharkiv, 12 personnes ont été blessées dans des bombardements russes.

Les principales informations : Des centaines de tombes ont été découvertes à Izioum, ville récemment reprise aux Russes.

Un procureur prorusse a été tué dans une explosion dans la région de Lougansk

Dans la région de Kharkiv, 12 personnes ont été blessées dans des bombardements russes.

450 tombes découvertes près d'Izioum, ville reprise aux Russes

Les autorités ukrainiennes ont découvert vendredi des centaines de tombes dans une forêt en périphérie d'Izioum, ville récemment reprise aux forces russes dans la région de Kharkiv, une zone où la police dit avoir découvert dix "salles de torture".

Selon les autorités locales, 443 tombes ont été découvertes au total sur ce site avec notamment une fosse contenant les corps de 17 soldats ukrainiens. Deux hommes en tenues blanches y creusaient vendredi le fond dans le sol sablonneux, près d'une croix avec l'inscription: "armée ukrainienne, 17 personnes. Izioum, de la morgue", selon des journalistes de l'AFP sur place.

Selon Oleg Kotenko, responsable gouvernemental pour la recherche des personnes disparues, ces tombes ont été creusées pendant les combats lors de la prise de la ville par les forces russes en mars et durant l'occupation russe, qui a pris fin la semaine passée. Certaines tombes pourraient renfermer plusieurs corps.

"Les tombes qui ne portent pas de noms sont celles de gens (trouvés) dans la rue", a précisé Oleg Kotenko, selon lequel "il y a beaucoup de personnes qui sont mortes de faim". "Cette partie de la ville était isolée, sans ravitaillement. Les gens étaient bloqués, rien ne marchait". Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a immédiatement indiqué vouloir envoyer "sous peu" une équipe à Izioum pour "déterminer les circonstances de la mort de ces personnes".

Un procureur prorusse tué

Sur le front, les combats et bombardements se poursuivaient vendredi sur toutes les directions.

Dans l'Est, les autorités séparatistes de Lougansk ont annoncé la mort d'un procureur prorusse local, tué par une explosion dans les locaux où il travaillait, dont ils n'ont pas précisé la nature. Les autorités prorusses ont aussi signalé d'autres attaques contre des cadres de l'occupation dans le Sud de l'Ukraine.

A Kryvyï Rig, dans le centre du pays, les journalistes de l'AFP ont entendu une explosion, les autorités annonçant une nouvelle frappe contre des infrastructures hydrauliques alors que des bombardements russes y ont provoqué des inondations ces derniers jours.

12 personnes blessées dans des bombardements russes près de Kharkiv

Dans la région de Kharkiv, 12 personnes ont été blessées dans des bombardements russes "massifs" dans des zones récemment reprises aux Russes, et quatre personnes supplémentaires dans la ville même de Kharkiv, selon les autorités régionales. La présidence ukrainienne a rapporté des "combats de positions" dans la région de Lougansk, tandis que dans celle de Donetsk, des bombardements russes, notamment sur Bakhmout, ont fait cinq morts et six blessés.

Sur le front sud, où les forces ukrainiennes rencontrent plus de résistance qu'à Kharkiv, la "situation demeure difficile" mais les forces ukrainiennes continuent de bombarder les ponts utilisés par les forces de Moscou, selon la même source.

Le président turc Erdogan appelle à mettre fin à la guerre "au plus vite"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé vendredi à Samarcande à mettre fin à la guerre en Ukraine "au plus vite", peu avant une rencontre bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine. "Nous œuvrons pour mettre fin au conflit en Ukraine au plus vite par la voie diplomatique", a déclaré le chef de l'Etat turc devant le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, en présence notamment de Vladimir Poutine.

Selon le programme officiel, les deux dirigeants doivent se rencontrer à 11h30 en marge du sommet. Les présidents turc et russe s'étaient déjà retrouvés en face à face début août à Sotchi (Russie) sur la Mer noire. Recep Tayyip Erdogan maintient depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine des relations avec Kiev et Moscou, dont il a réuni à deux reprises les représentants.

Mais, tout en fournissant des drones de combat à Kiev, il a multiplié ces derniers mois les gestes conciliants envers Moscou, notamment en matière de commerce. En août, les deux dirigeants s'étaient accordés pour des livraisons de gaz russe à la Turquie payables en roubles.