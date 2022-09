Guerre en Ukraine, énergies... Pourquoi Xi Jinping rend visite à Vladimir Poutine ?

La visite est symbolique. Alors que le monde occidental affronte la Russie sur le théâtre ukrainien et sur fond d'une crise énergétique historique, Xi Jinping choisit Moscou plutôt que l'OTAN. En effet, pour son premier déplacement à l'étranger depuis 2020, le président chinois ne rend pas visite à Joe Biden, mais bel et bien à Vladimir Poutine. Une rencontre prévue à Samarcande, en Ouzbékistan, les 15 et 16 septembre prochains. Les deux hommes s'étaient déjà vus à Pékin en février 2022, lors des Jeux olympiques d'hiver. Une dernière rencontre avant le début de la guerre en Ukraine.

Six mois plus tard, cette rencontre doit donner l'occasion d'afficher l'unité des deux pays face à l'Occident, et notamment face aux États-Unis et à l'OTAN. "La Russie se repositionne actuellement. Elle est en train de se tourner résolument vers l'est. Elle se tourne vers la région Asie-Pacifique et ses voisins du Sud", explique au micro d'Europe 1 Sergueï Catherine, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Russie.

Augmentation des importations de gaz et de pétrole

Première concernée, la Chine compte bien renforcer de son côté ce rapprochement. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Pékin a considérablement augmenté ses importations de gaz, de pétrole et de charbon russes. Une aubaine pour Moscou, alors que l'Europe souhaite plafonner le prix du gaz russe et que Gazprom arrête régulièrement le gazoduc Nord Stream. Et cette semaine, l'entreprise russe a annoncé que la Chine réglerait dorénavant ses contrats en roubles et en yuans, et non plus en dollars. Un autre symbole fort du resserrement des liens entre Moscou et Pékin.