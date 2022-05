Guerre en Ukraine : dégradation des relations entre Moscou et les Nations unies

L'ESSENTIEL

Cette 70ème journée de la guerre en Ukraine est marquée par des tensions diplomatiques entre la Russie et des pays des Nations unies. Tandis que l'Union européenne (UE) met en place un embargo des produits pétroliers achetés à la Russie, une façon de faire pression sur le pays, la Russie sera absente de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU avec le Comité politique et de sécurité (COPS) de l'Union européenne.

Les principales informations à retenir : L'Union européenne met en place un embargo à l'encontre du pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie

La Russie sera absente d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU

Le président américain Joe Biden a demandé une rallonge budgétaire pour soutenir l'Ukraine militairement

Joe Biden demande des moyens pour financer l'aide militaire à l'Ukraine

Joe Biden a demandé mardi au Congrès américain de débloquer "rapidement" une énorme rallonge budgétaire pour continuer de livrer à l'Ukraine l'aide militaire qui lui permet de "tourner en ridicule" l'armée russe, en visitant un site de production de lance-missiles Javelin. "Nous avons besoin de plus d'argent pour assurer que les Etats-Unis peuvent continuer à envoyer des armes" et à fournir de "l'aide humanitaire" à l'Ukraine, a dit le président américain depuis Troy, en Alabama, où il a été reçu dans une usine du groupe Lockheed Martin.

"Je demande au Congrès de voter rapidement ce financement", a déclaré Joe Biden, qui a réclamé aux parlementaires américains une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars. "Ces armes que vos mains ont touchées sont dans les mains des héros ukrainiens et font la différence. C'est quelque chose dont vous pouvez et devez être fiers chaque jour", a-t-il dit en remerciant le personnel assemblé pour son discours.

"Vous permettez aux Ukrainiens de se défendre et, pour le dire franchement, ils tournent l'armée russe en ridicule en de nombreuses occasions", a déclaré le président américain.

Le boycott de la Russie à l'ONU

La Russie boycottera mercredi - un geste rare - une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU avec le Comité politique et de sécurité (COPS) de l'Union européenne, illustrant une nouvelle dégradation des relations entre Moscou et des partenaires aux Nations unies, selon des diplomates.

Selon une source diplomatique russe s'exprimant sous couvert de l'anonymat, la décision de Moscou est liée à la situation en Ukraine. Un diplomate occidental a indiqué de son côté à l'AFP n'avoir pas souvenir d'un boycott de la Russie d'une réunion du Conseil de sécurité depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

Cette réunion informelle annuelle entre le Conseil de sécurité et le COPS ne s'était pas tenue depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19. Mercredi, elle doit permettre d'aborder les interactions de l'Union européenne avec l'ONU dans des pays où les deux organisations mènent des opérations, comme en Bosnie, en Centrafrique ou au Mali.

L'UE prépare un embargo pétrolier contre la Russie

Un projet d'embargo sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie a été soumis dans la nuit de mardi à mercredi aux pays membres de l'UE, mais la mesure suscite encore des réserves, ont indiqué à l'AFP plusieurs responsables et diplomates européens. La Commission européenne a finalisé mardi sa proposition pour un sixième paquet de sanctions contre Moscou pour tarir le financement de son effort de guerre contre l'Ukraine.

Elle prévoit un arrêt progressif des achats européens sur une période de six à huit mois, jusqu'à fin 2022, avec une exemption pour la Hongrie et la Slovaquie. Ces deux pays, enclavés et totalement dépendants des livraisons par l'oléoduc Droujba, pourront continuer leurs achats à la Russie en 2023, a précisé un responsable européen.