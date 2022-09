Guerre en Ukraine : comment la «petite raspoutitsa» va stopper l'invasion russe

Après la "grande raspoutitsa", cette saison des mauvaises routes dans les plaines de l'Est en Ukraine, arrive désormais la "petite raspoutitsa". La première avait ralenti la progression des Russes au début de l’invasion au printemps dernier. Les chars s'étaient notamment embourbés à cause du dégel. Il risque de se passer la même chose dans quelques jours avec l’arrivée de cette météo automnale bien contraignante pour les forces armées russes.

Une terre gluante et impraticable

À partir du mois d'octobre, des pluies diluviennes commenceront à tomber sur les terres noires d'Ukraine, transformant le sol en boue gluante. Un territoire alors impraticable pour les chars et les blindés qui devront rester sur les axes principaux mais qui seront donc beaucoup plus exposés aux tirs d'artillerie. Voilà pourquoi plusieurs analystes militaires estiment que la ligne de front devrait se stabiliser d'ici à quinze jours. Il n'y aura sans doute pas de conquêtes territoriales majeures pendant cette période automnale. Il faudra attendre le froid de l'hiver pour que durcisse cette croûte de terre sur laquelle les engins mécanisés pourront alors à nouveau avancer.

D'ici là pour les Ukrainiens, la ville de Lyman, dans l'Est, apparaît comme stratégique. S'ils parviennent à s'emparer de ce verrou tenu par les Russes, ils pourront alors espérer les attaquer par le flanc droit et les encercler. De leur côté, les Russes vont très certainement profiter de ce temps de pluie peu propice aux grandes manœuvres pour régénérer leurs forces. Selon plusieurs états-majors occidentaux, 15.000 soldats russes ont été tués et 30.000 autres blessés depuis l'invasion de l'Ukraine en février dernier.