Comment la France se prépare-t-elle à une cyberattaque russe ?

La prise de position de la France contre la Russie aura-t-elle des conséquences dans notre pays ? Une réplique cyber est en tout cas envisagée par le gouvernement français. Et pour cause, quelques jours avant l’invasion russe, des sites gouvernementaux ukrainiens avaient été cyber-attaqués.

Le seuil d'alerte relevé au plus haut niveau

Jeudi matin, au conseil de défense, la consigne a été passée pour relever le seuil d'alerte au plus haut niveau dans tous les services compétents en matière cyber. Une mesure préventive avant tout, car aucune cyber-menace visant les organisations françaises n'a pour l'instant été détectée, selon l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Elle a néanmoins appelé au renforcement de la vigilance. En tout cas, les autorités anticipent des cyberattaques, d'abord dans les pays voisins de l'Ukraine, et qui pourraient atteindre par ricochet la France. Des pays où des entreprises françaises sont présentes. Certaines travaillent sur des plans depuis plusieurs semaines pour protéger physiquement leurs salariés et pour renforcer la cyber-vigilance sur les infrastructures.

Faire remonter tout incident

En France, les gendarmes ont pour consigne de faire attention à leurs réseaux sociaux et à leurs échanges professionnels. Les responsables cyber doivent rappeler aux entreprises qui travaillent avec l'Ukraine et la Russie de faire attention et de faire remonter tout incident qui pourrait accréditer une attaque cyber.