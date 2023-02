Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir du discours de Joe Biden à Varsovie

Au cours d'un discours prononcé à Varsovie, la capitale polonaise, le président américain Joe Biden a assuré mardi que l'Ukraine déchirée par la guerre ne sera "jamais une victoire pour la Russie". Une prise de parole qui intervient juste avant le premier anniversaire de l'invasion russe. "Un dictateur déterminé à reconstruire un empire ne pourra jamais entamer l'amour d'un peuple pour la liberté, la brutalité n'écrasera jamais la volonté de ceux qui veulent rester libres", a insisté Joe Biden.

"L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie - jamais", a-t-il martelé devant des milliers de personnes rassemblées devant le château royal de Varsovie. S'exprimant un jour après son voyage surprise dans la capitale ukrainienne, Joe Biden a souligné que Kiev était toujours debout. "Kiev est fort, Kiev est fier, il tient debout et surtout est libre", a-t-il déclaré à la foule agitant des drapeaux polonais, ukrainiens et américains.

"L'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie"

Le chef d'Etat américain a répondu à un discours anti-occidental prononcé mardi matin par le président russe Vladimir Poutine. "L'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie comme Poutine l'a dit aujourd'hui", a-t-il assuré. "Les millions de citoyens russes qui veulent seulement vivre en paix avec leurs voisins ne sont pas l'ennemi".

Vladimir Poutine "pensait que les autocrates comme lui étaient durs et que les dirigeants de la démocratie étaient mous, puis il s'est heurté à la volonté de fer de l'Amérique et des nations du monde entier qui refusent d'accepter un monde gouverné par la peur", a-t-il déclaré. "Il ne doit y avoir aucun doute: notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas, l'Otan ne sera pas divisée et nous ne lâcherons pas", a assuré le président américain.

La visite officielle en Pologne est la deuxième de Joe Biden au cours des douze derniers mois. Mercredi, il rencontrera à Varsovie les dirigeants de neuf pays du flanc oriental de l'Otan.