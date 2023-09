Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir au 566e jour de l'invasion russe

L'ESSENTIEL

Le gouvernement polonais a annoncé mardi qu'il allait prolonger unilatéralement l'interdiction d'importer des céréales ukrainiennes après le 15 septembre, date fixée par Bruxelles. "Quelle que soit la décision ultérieure de la Commission, nous n'ouvrirons pas la frontière aux céréales ukrainiennes après cette date", selon un communiqué du gouvernement qui a souligné continuer à chercher une solution au niveau européen.

"Toutefois, si Bruxelles ne maintient pas l'embargo, nous mettrons en place ces solutions nous-mêmes. Il s'agit d'une question fondamentale pour nous. Les intérêts de la campagne polonaise sont les plus importants pour nous", a indiqué le gouvernement. Si la Pologne est un important fournisseur d'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine et accueille environ un million de réfugiés ukrainiens, la question des importations de céréales a déclenché une querelle diplomatique entre les deux voisins.

Les principales informations : - La Pologne prolonge l'interdiction d'importer des céréales ukrainiennes, l'Ukraine prête à saisir l'OMC - L'émissaire de paix du pape en Chine cette semaine - L'UE va aider au renforcement de l'industrie de défense en faveur de l'Ukraine - En un an, un demi-million de Russes ont rejoint l'armée pour combattre en Ukraine, affirme Poutine

L'Ukraine prête à saisir l'OMC pour exiger une compensation de la Pologne

L'Ukraine a annoncé mardi être prête à saisir l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour exiger une compensation de la Pologne, qui a décidé de prolonger son interdiction d'importer des céréales ukrainiennes. Accusant Varsovie, pourtant un proche allié de Kiev, de "populisme politique avant (l)es élections" législatives prévues en Pologne mi-octobre, le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal a indiqué sur X (ex-Twitter) que "l'Ukraine sera contrainte de se tourner vers l'arbitrage de l'OMC".

Dans une résolution adoptée mardi, le gouvernement a demandé à l'UE de prolonger l'interdiction des importations de quatre céréales: le blé, le maïs, le colza et les graines de tournesol. Il a indiqué que l'interdiction de la Pologne "restera en vigueur jusqu'à ce que de l'ordre soit remis dans les relations agricoles entre la Pologne et l'Ukraine".

L'émissaire de paix du pape en Chine cette semaine

L'envoyé du pape François pour la paix en Ukraine, le cardinal italien Matteo Zuppi, se rendra de mercredi à vendredi à Pékin, a annoncé mardi le Vatican. "Cette visite représente une étape supplémentaire dans la mission voulue par le pape pour soutenir les initiatives humanitaires et la recherche de solutions qui puissent conduire à une paix juste", a précisé le Vatican dans un bref communiqué.

Mgr Zuppi, qui est également président de la Conférence épiscopale italienne, s'était rendu en juillet à Washington, où il avait rencontré le président Joe Biden.

L'UE va aider au renforcement de l'industrie de défense en faveur de l'Ukraine

Les eurodéputés ont voté mardi en faveur d'un renforcement de l'industrie de défense européenne d'ici 2025, pour lui permettre de mieux répondre aux besoins, exacerbés depuis l'invasion russe en Ukraine. Réunis en séance plénière à Strasbourg, les élus du Parlement européen ont voté le texte d'un règlement, doté d'un budget de 300 millions d'euros, qui permettra aux Etats membres, trois au minimum, de recevoir un financement pour des achats en commun d'armes ou de munitions, a indiqué un communiqué du Parlement.

Le budget de l'UE financera ces achats à hauteur de 15%, et jusqu'à 20% si des PME sont impliquées ou si les commandes répondent à des besoins de l'Ukraine ou de la Moldavie. Ce projet de renforcement de l'industrie de défense européenne, bloqué au Parlement pendant plus d'un an, a vu aussi son budget passer de 500 à 300 millions d'euros.

Zelensky veut rendre publiques les déclarations de patrimoine des responsables ukrainiens

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mardi à rendre publiques les déclarations d'intérêts et de patrimoine des responsables du pays, après plusieurs scandales de corruption au sein de ministères et de l'armée. "Les déclarations doivent être publiques. Immédiatement. Pas dans un an. Le registre doit être ouvert maintenant", a-t-il exhorté dans une vidéo publiée par la présidence.

Volodymyr Zelensky a ainsi déclaré mardi avoir "mis son veto à une loi adoptée par la Verkhovna Rada (le Parlement, ndlr) qui contenait des restrictions sur les déclarations électroniques". La semaine dernière, plus de 80.000 Ukrainiens avaient signé une pétition demandant au président de mettre son veto à cette loi qui proposait de rendre obligatoire les déclarations d'intérêts et de patrimoine des responsables du pays, tout en rendant le contenu confidentiel pendant un an.

Kim Jong Un en Russie pour rencontrer Poutine

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est arrivé mardi en Russie pour une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine qui pourrait selon Washington déboucher sur un accord de vente d'armes pour soutenir l'opération militaire russe en Ukraine. Les deux hommes doivent notamment parler de "sujets sensibles" dans les jours à venir, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cité par l'agence russe Ria Novosti.

Parti dimanche soir de Pyongyang à bord d'un train blindé, Kim Jong Un effectue son premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. Il avait déjà rencontré pour son dernier voyage à l'étranger Vladimir Poutine à Vladivostok en 2019.

En un an, un demi-million de Russes ont rejoint l'armée pour combattre en Ukraine, affirme Poutine

Le président russe Vladimir Poutine s'est félicité mardi du fait que 270.000 Russes ont volontairement rejoint "ces six-sept derniers mois" les rangs de l'armée et de formations de volontaires combattant en Ukraine, en plus des 300.000 soldats mobilisés l'an passé. "Nous avons effectué une mobilisation partielle et 300.000 personnes ont été enrôlées. Et au cours des six ou sept derniers mois, 270.000 personnes ont volontairement signé des contrats pour servir dans les forces armées et des unités de volontaires", a dit Vladimir Poutine, estimant que chaque jour 1.000 à 1.500 personnes supplémentaires signent un contrat.

Depuis septembre 2022 et la mobilisation ordonnée par le président russe, ce sont donc plus d'un demi-million de Russes qui ont rejoint les forces russes pour combattre en Ukraine, chose dont le maître du Kremlin s'est félicité, saluant le patriotisme du peuple.