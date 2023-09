L'Ukraine revendique des avancées limitées sur le front sud et dans l'est

Les forces ukrainiennes "poursuivent leurs opérations offensives dans le sud" et "ont enregistré des succès au sud de Robotyné (localité reprise aux Russes fin août) et à l'ouest de Verbové", a déclaré à la télévision publique la vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar. C'est dans cette zone de la région de Zaporijjia que Kiev dit avoir "percé la première ligne de défense" russe, ouvrant ainsi la voie à son offensive vers les villes de Tokmak et Melitopol, importantes pour la logistique de l'armée russe.

"Au total, 49 km2 ont été libérés"

Dans la région de Bakhmout (est), "des progrès ont été faits" également et l'armée ukrainienne "a remporté quelques succès dans la zone de Klichtchiïvka et Andriïvka", a précisé la vice-ministre dans son point hebdomadaire. "Au cours de la semaine dernière, environ 2 km2 de territoire ont été libérés" près de Bakhmout, et "au total, 49 km2 ont été libérés" sur les flancs de la ville depuis le début de la contre-offensive ukrainienne en juin, selon Ganna Maliar.

L'armée ukrainienne a également "pris une partie d'Opytné", un village proche de la ville d'Avdiïvka, un autre point chaud du front, a-t-elle ajouté. La contre-offensive ukrainienne lancée en juin s'est heurtée à de puissantes lignes de défense construites par les Russes, faites notamment de champs de mines et de pièges anti-chars, mais Kiev espère une percée dans le sud dans le secteur de Robotyné.