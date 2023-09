La livraison d'avions F-16 à l'Ukraine ne fera que «prolonger le conflit», selon Poutine

La livraison prochaine d'avions de combat F-16 par les Occidentaux à Kiev ne fera que "prolonger le conflit" en Ukraine, a affirmé mardi le président russe Vladimir Poutine. "Ils vont livrer des F-16. Cela va-t-il changer quelque chose ? Je ne le pense pas. Cela ne fera que prolonger le conflit", a-t-il déclaré lors d'un forum économique à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.

"Il n'y a plus de limites"

Le président russe a également "être sûr" que les livraisons américaines d'armes à sous-munitions allaient également "prolonger" le conflit. "Une autre chose est inquiétante : il n'y a plus de limites", a-t-il estimé devant des dirigeants économiques et politiques, estimant qu'"il n'y a pas si longtemps, l'administration américaine estimait que l'utilisation d'armes à sous-munitions était un crime de guerre. Elle l'a dit publiquement". En juillet dernier, les États-Unis, qui n'ont ni ratifié ni signé la Convention de 2008 interdisant la production et l'utilisation des armes à sous-munitions, ont livré à Kiev ces armes, provoquant la colère de Moscou.

Les armes à sous-munitions consistent en des explosifs, les sous-munitions, dispersés sur une large surface à partir de roquettes, missiles ou autres obus. Ces sous-munitions présentent souvent un danger durable, en particulier pour les civils, parce qu'un pourcentage non négligeable n'explose pas comme prévu. Selon un rapport de l'ONU publié le 5 septembre, les armes à sous-munitions ont fait plus de 900 victimes en Ukraine en 2022, la majorité ayant été tuées ou blessées lors d'attaques russes.