Guerre en Ukraine : les forces ukrainiennes avancent sur le front sud près de Robotyne

Les troupes ukrainiennes se sont enfoncées plus profondément dans les lignes de défense russes près de Robotyne, un village du front sud en Ukraine dont la libération a été revendiquée lundi, a affirmé mardi un porte-parole de l'armée ukrainienne. "Les forces ukrainiennes ont enregistré des succès en direction de Novodanylivka et de Verbove", deux localités situées dans la région de Zaporijjia, a indiqué Andriï Kovaliov sur un média d'Etat, ajoutant que les troupes tenaient le territoire capturé et attaquaient l'artillerie russe.

Le ministère russe de la Défense a lui affirmé dans son rapport quotidien avoir repoussé deux attaques ukrainiennes près de Verbove et d'autres sur différents secteurs du front sud, sans mentionner directement la situation à Robotyne.

Les principales informations : - Les troupes ukrainiennes se rapprochent de Robotyne, un village clé - L'Ukraine va évacuer les enfants de cinq localités du front Sud - Des frappes ukrainiennes ont tué trois civils dans la ville de Gorlivka, en territoire occupé par la Russie - La Russie repousse deux attaques ukrainiennes sur des secteurs du front sud

L'Ukraine va évacuer les enfants de cinq localités du front Sud

L'Ukraine va évacuer les enfants de cinq localités situées sur le front Sud, dans la région de Zaporijjia, a annoncé mardi le ministère de la Réintégration, face à "une situation sécuritaire difficile et des bombardements" russes. Au total, "54 enfants et 67 personnes les accompagnant seront obligatoirement évacués", a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur Telegram.

La prise prometteuse de Robotyne pour les forces ukrainiennes

L'armée ukrainienne mène depuis juin une contre-offensive très difficile dans l'est et le sud et n'a à ce stade repris que quelques villages. Elle doit notamment faire face aux solides défenses russes, les troupes de Moscou ayant passé l'hiver et le printemps à fortifier leurs positions, avec des tranchées, des pièges antichars et des champs de mines sur des centaines de kilomètres, particulièrement dans le sud. Cependant, selon des analystes, la prise de Robotyne pourrait permettre une percée de l'armée ukrainienne.

De son côté, le chef de l'occupation russe de la région de Donetsk (est), Denis Pouchiline, a indiqué à la télévision russe que parmi "les points les plus chauds" sur le front actuellement se trouve la zone autour d'Ourojaïné, à environ 100 km au nord-est de Robotyne, où les Ukrainiens sont à l'offensive.

Le responsable a également assuré que l'armée russe "tenait les flancs" autour de Bakhmout, ville au centre des combats depuis plus d'un an et prise par Moscou en mai dernier. "La situation là-bas se stabilise", a-t-il affirmé, alors que l'Ukraine a revendiqué ces dernières semaines de petites avancées.

Trois morts dans des frappes ukrainiennes en territoire occupé par la Russie

Des frappes ukrainiennes ont en outre tué trois civils dans la ville de Gorlivka, en territoire occupé par la Russie, a affirmé sur Telegram le maire installé par les autorités russes, Ivan Prikhodko. M. Prikhodko a diffusé les photos de véhicules en feu et de cadavres ensanglantés gisant sur la voie. "Les terribles conséquences du bombardement de l'usine laitière de Gorlivka par les néo-nazis ukrainiens. Trois civils morts, de multiples dégâts", a-t-il écrit, reprenant la rhétorique du Kremlin qui considère les autorités ukrainiennes comme des néo-nazis.

Le gouvernement ukrainien a lui indiqué avoir récupéré 84 corps de ses soldats tués au combat. "Après identification, les corps de nos défenseurs seront remis à leurs proches pour un enterrement digne", a indiqué le ministère de la Réintégration des territoires occupés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part salué la mémoire des Ukrainiens morts depuis le début de l'invasion. "Nous sommes reconnaissants envers tous nos défenseurs, dont les vies sont devenues la vie de l'Ukraine", a-t-il lancé sur Instagram après une cérémonie à Kiev.

Deux journalistes condamnés en Russie à 11 ans de prison par contumace

Deux journalistes russes ont été condamnés mardi à Moscou à 11 ans de prison par contumace pour avoir diffusé de "fausses informations" sur l'armée, a annoncé le parquet, une nouvelle illustration des répressions en cours en Russie. Le tribunal Basmanny de Moscou "a condamné à 11 ans de réclusion" Rouslan Leviev et Michael Nacke, accusés d'avoir publié sur YouTube en mars 2022, soit juste après l'assaut russe contre l'Ukraine, une vidéo contenant de "fausses informations" sur l'armée et les autorités russes, selon un communiqué du parquet sur Telegram.

Les deux accusés font l'objet d'un mandat d'arrêt russe depuis mai 2022, et vivent à l'étranger. De nombreux détracteurs de l'offensive russe en Ukraine et du régime de Vladimir Poutine se sont exilés pour échapper à la répression dans le pays. Rouslan Leviev est le fondateur le groupe d'investigation Conflict Intelligence Team (CIT), réputé pour ses enquêtes sur les activités de l'armée russe à travers le monde. Michael Nacke, un journaliste et commentateur, anime aujourd'hui hors de Russie une chaîne YouTube comptant plus d'un million d'abonnés.