Guerre en Ukraine : au moins deux morts dans une frappe russe dans le centre

L'ESSENTIEL

"Les Russes ont lancé une attaque de missiles sur le village de Gogolévé", a-t-il déploré, communiquant un bilan de "deux personnes mortes et cinq blessées". Le gouverneur régional, Dmytro Lounine, a lui fait état de deux morts, "deux personnes hospitalisées pour blessures légères" et de deux disparus.

Les principales informations à retenir : Au moins deux personnes ont été tuées dans une frappe russe dans la région de Poltava, dans le centre de l'Ukraine

L'armée ukrainienne a repris aux forces russes le village de Robotyne, sur le front sud

Les services de sécurité russes ont arrêté un citoyen russe, ancien employé de la diplomatie américaine en Russie, accusé d'avoir transmis aux États-Unis des informations

Un village sur le front sud libéré par l'armée ukrainienne

L'armée ukrainienne a repris aux forces russes le village de Robotyne, sur le front sud, où les forces de Kiev mènent une offensive difficile débutée en juin, a indiqué lundi une vice-ministre de la Défense. "Robotyne a été libéré. Nos forces avancent au sud-est de Robotyne et au sud de Mala Tokmachka", a déclaré Ganna Maliar à la télévision ukrainienne, au sujet des deux localités situées dans la région de Zaporijjia.

"L'ennemi subit d'énormes pertes dans ces directions, mais il essaie d'y concentrer ses forces afin de ne pas abandonner ses positions", a-t-elle précisé. Sur le front est, les troupes ukrainiennes ont avancé également au sud de Bakhmut - capturée en mai par les Russes -, et ont repris un kilomètre carré au cours de la dernière semaine de combats, a indiqué la vice-ministre.

Dans le nord-est, Ganna Maliar a reconnu des combats "très intenses" dans le secteur de Koupiansk, où l'armée russe a revendiqué des gains ces dernières semaines. L'armée ukrainienne mène depuis juin une contre-offensive très difficile dans l'est et le sud. Les troupes russes ont passé l'hiver et le printemps à fortifier leurs positions, avec des tranchées, des pièges antichars et des champs de mines sur des centaines de kilomètres, particulièrement dans le sud.

Un Russe accusé d'espionnage arrêté par le FSB

Les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé lundi avoir arrêté un citoyen russe, ancien employé de la diplomatie américaine en Russie, accusé d'avoir transmis aux États-Unis des informations sur le conflit en Ukraine. Dans un communiqué, le FSB a déclaré que Robert Chonov, "ex-employé du Consulat général américain à Vladivostok", avait rassemblé depuis septembre 2022 jusqu'à son arrestation, à une date non précisée, des informations pour la diplomatie américaine.

Ces informations concernaient "la conduite de l'opération militaire spéciale (en Ukraine), la mobilisation (militaire) dans les régions russes" et "les éléments problématiques et l'évaluation de leur influence sur les protestations de la population en vue de l'élection présidentielle en Russie en 2024". Selon le FSB, il a mené ces activités présumées "contre rémunération matérielle" et à la demande "des employés du service politique de l'ambassade américaine à Moscou Jeffrey Sullin et David Bernstein".

Cet "informateur" de Washington, selon le FSB, est inculpé pour "collaboration confidentielle avec un gouvernement étranger", un crime passible de huit ans de prison. L'agence de presse russe Interfax a affirmé que le FSB avait diffusé une vidéo dans laquelle le suspect faisait des aveux. Les autorités russes, en particulier depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine en février 2022, arrêtent très régulièrement des personnes accusées de travailler pour Kiev ou de mener des activités d'espionnage au profit de gouvernements occidentaux.