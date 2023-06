Guerre en Ukraine : «combats actifs» dans le Sud, Kiev silencieux sur sa contre-offensive

L'ESSENTIEL

Des "combats actifs" faisaient rage tôt vendredi dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, selon un responsable de l'occupation russe, des observateurs y voyant les prémices de la contre-offensive attendue de Kiev, qui reste de son côté silencieux. "À l'heure actuelle, des combats actifs ont repris dans la région entre Orekhovo (le nom russe d'Orikhiv, ndlr.) et Tokmak", au niveau de la ligne de front actuelle entre forces russes et ukrainiennes, a indiqué Vladimir Rogov sur Telegram.

Il n'a pas donné plus de détails, mais selon Alexandre Sladkov, un correspondant de la télévision publique russe, qui tient une chaîne Telegram suivie par plus d'un million de personnes, "les artilleries" russe et ukrainienne sont à l'œuvre, les troupes de Kiev étant à l'offensive selon lui. "De longs et durs combats sont en cours", a-t-il écrit au petit matin sur Telegram, affirmant que "la ligne de front est stable". "L'ennemi produit des efforts incroyables, des attaques. En vain. Les nôtres tiennent. La ligne de front est préservée", a-t-il assuré, des affirmations invérifiables de source indépendante à ce stade.

La veille, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait dit que ses hommes avaient repoussé une offensive ukrainienne dans la région de Zaporijjia dans la nuit de mercredi à jeudi, sans donner le lieu précis de cette attaque. Le chef du groupe paramilitaire russe, Evguéni Prigojine, avait lui dit entrevoir dans les dernières "actions offensives" confirmées par Kiev "le début d'une contre-offensive" que l'armée ukrainienne annonce depuis des mois pour reconquérir les territoires occupés par Moscou.

Silence de Kiev

Dans son bulletin quotidien publié vendredi matin, l'armée ukrainienne n'a elle pas fait état de ces combats, se bornant à lister des banalités. "L'adversaire reste sur la défensive", a simplement écrit le commandement ukrainien dans un communiqué au sujet du front dans la région de Zaporijjia. L'armée ukrainienne a toutefois dit avoir détruit dans la nuit quatre missiles X-101/X-55 et dix drones sur plus de 20 missiles tirés par la Russie qui visait "des installations militaires et des infrastructures critiques", selon elle.

Selon des observateurs, l'armée ukrainienne pourrait chercher, dans la région de Zaporijjia, à tenter une percée vers Tokmak, à 40 km au sud d'Orikhiv, un important nœud logistique pour les forces russes et dernière localité importante avec les villes de Melitopol et Berdiansk, sur la mer Noire. L'état-major ukrainien reste toutefois très silencieux sur ses intentions réelles, entretenant le flou sur sa stratégie, pour mieux surprendre les défenses russes qui se sont préparées depuis plusieurs mois à un assaut d'envergure de la part des troupes de Kiev, appuyées par des équipements modernes occidentaux.

Légère décrue à Kherson

Dans la région voisine de Zaporijjia, celle de Kherson, les conséquences des inondations engendrées par la destruction mardi du barrage de Kakhovka sur le fleuve Dniepr étaient encore largement visibles vendredi matin. Dans la ville même de Kherson, le niveau de l'eau commençait toutefois à baisser "pour la première fois", selon Laura Moussiïane, une employée de l'agence météorologique locale. "Si hier l'eau était à 5 mètres au-dessus de la normale, aujourd'hui elle est à un niveau inférieur", explique-t-elle à l'AFP.

"C'est une très bonne tendance", s'est-elle réjouie, quatre jours avec la spectaculaire destruction du barrage de Kakhovka, une infrastructure imposante située à 70 km en amont, poussant des milliers de civils à fuir les zones inondées, les autorités craignant aussi des conséquences dévastatrices sur la faune et la flore. Mais la situation reste toujours délicate dans les localités autour de Kherson, comme à Tchornobaïvka, où la montée des eaux a commencé mercredi.

En Russie, un immeuble résidentiel touché par un drone dans une ville du sud, deux blessés

Deux personnes ont été blessées vendredi lorsqu'un drone s'est écrasé sur un immeuble résidentiel dans la ville de Voronej, située dans le sud de la Russie non loin de l'Ukraine, ont indiqué les autorités locales. "Un drone est tombé à Voronej", a écrit le gouverneur régional Alexandre Goussev sur Telegram. "Deux personnes ont été blessées", a-t-il précisé, en soulignant que "toute l'assistance nécessaire leur a été apportée".

Des médias russes ont publié des photos et une vidéo montrant un immeuble d'habitation à la façade éventrée et noircie, et dont plusieurs vitres étaient brisées. La Russie est la cible depuis des semaines d'un nombre croissant d'attaques de drones et de bombardements d'artillerie que Moscou impute aux forces ukrainiennes.

L'eau du barrage continue à refroidir la centrale nucléaire de Zaporijjia, confirme l'AIEA

La centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, continue à pomper de l'eau du barrage de Kakhovka pour refroidir le combustible et éviter un accident, a déclaré jeudi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). La destruction du barrage situé sur le fleuve Dniepr a provoqué l'évacuation de milliers de civils des zones inondées et suscité l'inquiétude pour le site de Zaporijjia occupé par les Russes, qui se trouve à 150 kilomètres en amont.

Après examen, il s'est avéré que les opérations de pompage devraient "pouvoir se poursuivre même si le niveau descendait au-dessous du seuil actuel de 12,7 mètres", précédemment jugé critique, a expliqué l'instance onusienne dans un communiqué, qui fixe désormais la limite à "11 mètres, voire plus bas". "Dans ces circonstances difficiles, cela nous laisse un peu plus de temps avant d'éventuellement passer à d'autres sources d'approvisionnement", a souligné le chef de l'AIEA Rafael Grossi, attendu sur les lieux la semaine prochaine.

Quand le barrage ne pourra plus être utilisé, la centrale pourra avoir recours à "un grand bassin de rétention situé à proximité ainsi qu'à des réserves plus petites et à des puits sur place qui peuvent fournir de l'eau de refroidissement pour plusieurs mois". "Il est vital que ce bassin reste intact". "Rien ne doit être fait pour porter atteinte à son intégrité", avait averti Rafael Grossi en début de semaine, lors d'une réunion du Conseil des gouverneurs de l'agence à Vienne.

La situation demeure "très précaire et potentiellement dangereuse", a-t-il insisté jeudi. Il faut constamment refroidir le combustible des cœurs des réacteurs ainsi que celui placé dans les piscines d'entreposage pour éviter un accident de fusion et des rejets radioactifs dans l'environnement. Le personnel a déjà introduit des mesures pour restreindre la consommation d'eau, ne l'utilisant que pour "les activités essentielles liées à la sécurité nucléaire".

L'AIEA, qui a une équipe d'experts sur place, a réclamé un accès à l'endroit où est mesuré le niveau de l'eau du réservoir, "afin de pouvoir procéder à des vérifications indépendantes".