Guerre en Ukraine : un barrage partiellement détruit, Zelensky convoque son conseil de sécurité

L'ESSENTIEL

Le barrage hydroélectrique de Kakhovka, situé dans les zones de la région de Kherson occupées par la Russie dans le Sud de l'Ukraine, a été partiellement détruit mardi, Moscou et Kiev s'accusant mutuellement d'en être responsables. Les forces ukrainiennes ont effectué de "multiples frappes" sur le barrage de Kakhovka dans la nuit de lundi à mardi, a déclaré sur Telegram le maire de la ville de Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, en affirmant qu'elles avaient détruit les robinets-vannes du barrage et provoqué un "rejet d'eau incontrôlable".

"Le barrage n'est pas détruit et c'est un bonheur immense", a-t-il toutefois assuré. Pour sa part, l'armée ukrainienne a accusé dans un communiqué la Russie d'avoir organisé une explosion sur le barrage. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a convoqué d'urgence son conseil de sécurité, a annoncé le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, sur Telegram, en dénonçant un "crime de guerre".

La montée d'eau a été constatée dans plusieurs localités situées à proximité du barrage sans que la situation devienne critique, selon l'administration de la région de Kherson, installée par la Russie. "S'il le faut, nous sommes prêts à évacuer les habitants des villages riverains", a déclaré dans un communiqué sur Telegram le chef du gouvernement de la région de Kherson, Andreï Alekseïenko, en soulignant toutefois que leur vie n'est pas menacée et appelant à "ne pas céder à la panique".

Le barrage de Kakhovka, pris dès le début de l'offensive russe en Ukraine, permet notamment d'alimenter en eau la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou. Aménagé sur le fleuve Dniepr en 1956, pendant la période soviétique, l'ouvrage est construit en partie en béton et en terre. Il s'agit de l'une des plus grandes infrastructures de ce type en Ukraine.

Les principales informations à retenir : Le barrage hydroélectrique de Kakhovka a été partiellement détruit

Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'être à l'origine des dégâts

Le chef de Wagner qualifie d'"élucubrations" les bilans russes

la centrale nucléaire de Zaporijjia n'est pas menacée

La direction de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, sous occupation russe, a affirmé que la destruction partielle d'un barrage dont l'eau sert à son refroidissement ne représente pas pour autant une menace pour l'installation.

"A l'heure actuelle, il n'y a pas de menace pour la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Cinq blocs sont arrêtées à froid, l'un est à 'l'arrêt à chaud'. Le niveau de l'eau du bassin de refroidissement n'a pas changé", a indiqué sur Telegram le directeur, installé par l'occupation russe.

le danger de catastrophe nucléaire à la centrale de Zaporijjia "augmente rapidement" pour Kiev

Le danger de "catastrophe nucléaire" à la centrale de Zaporijjia "augmente rapidement", a averti mardi un conseiller à la présidence ukrainienne, après la destruction au moins partielle du barrage de Kakhovka à 150 km de là, dont s'accusent Kiev et Moscou.

"Le monde se retrouve une fois de plus au bord d'une catastrophe nucléaire, car la centrale nucléaire de Zaporijjia a perdu sa source de refroidissement. Et ce danger augmente désormais rapidement", a déploré Mykhaïlo Podoliak dans un message adressé à des journalistes.

Le chef de Wagner qualifie d'"élucubrations" les bilans russes

Le chef du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine a qualifié mardi d'"élucubrations" les bilans des pertes ukrainiennes revendiqués par Moscou, qui affirme avoir repoussé deux offensives majeures en deux jours. "Il ne s'agit que d'élucubrations", a déclaré M. Prigojine dans un message sur Telegram. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir repoussé deux offensives de grande envergure ukrainiennes dimanche et lundi dans le sud du Donbass, et avoir tué "plus de 1.500 militaires ukrainiens" et détruit "28 chars".

Le gouvernement ukrainien, tout en revendiquant des gains territoriaux près de la ville ravagée de Bakhmout, dans l'est du pays, a relativisé l'ampleur de ses "actions offensives" et n'a fourni aucun bilan. Tuer 1.500 soldats en une journée est "un sacré massacre", a ironisé le patron de Wagner en se moquant du porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov. "En fait, pourquoi ne pas additionner tous les chiffres donnés par Konachenkov. Je pense que nous avons déjà détruit l'ensemble de la planète Terre à cinq reprises", a-t-il raillé.

Evguéni Prigojine est coutumier des déclarations fracassantes contre l'état-major russe, qu'il accuse notamment de ne pas fournir assez de munitions aux hommes de Wagner, qui ont été en première ligne dans les combats autour de Bakhmout.