Guerre en Ukraine : Kiev revendique le «premier succès» de son assaut autour de Bakhmout

L'ESSENTIEL

Après s'être rendu à Rome, Berlin et Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce lundi à Londres, selon Downing Street, où il doit s'entretenir avec le Premier ministre Rishi Sunak qui a promis la livraison prochaine de "centaines" de missiles anti-aériens et de drones d'attaques à Kiev.

Le chef d'Etat ukrainien a aussi revendiqué le "premier succès" de son assaut autour de Bakhmout, progressant sur les flancs des défenses russes, au moment où son président Volodymyr Zelensky est arrivé à Londres pour continuer sa tournée européenne et réclamer encore plus d'aide militaire.

Les informations à retenir : Volodymyr Zelensky est au Royaume-Uni où il a été reçu par le Premier ministre britannique Rishi Sunak

Le président ukrainien a annoncé le "premier succès" de sa contre-offensive autour de Bakhmout

L'émissaire chinois, Li Hui, se rendra à Kiev mardi et mercredi

L'Ukraine revendique le "premier succès" de son assaut autour de Bakhmout

Depuis plusieurs jours, l'armée ukrainienne dit avancer au nord et au sud de Bakhmout, épicentre des combats depuis plusieurs mois et théâtre de la bataille la plus sanglante depuis le début de l'invasion russe.

"L'avancée de nos troupes dans la zone de Bakhmout est le premier succès de l'offensive" visant à défendre cette ville, contrôlée aujourd'hui majoritairement par les Russes, a déclaré lundi le général Oleksandre Syrsky, le commandant des troupes terrestres ukrainiennes.

Dimanche, Kiev avait déjà juré avoir capturé "plus de 10 positions ennemies au nord et au sud de la banlieue de Bakhmout", après avoir affirmé vendredi avoir repris deux kilomètres dans la zone. À l'inverse, la Russie dit de son côté avancer au sein même de cette ville, qu'elle tente inlassablement de conquérir depuis l'été dernier, au prix de pertes importantes et sans succès à ce stade.

Les observateurs doutent de la portée stratégique de la conquête de cette ville pour Moscou, mais elle permettrait au Kremlin d'afficher une victoire après plusieurs revers humiliants. Sur place, le groupe paramilitaire Wagner est épaulé par l'armée régulière russe, bien que son chef, l'homme d'affaires Evguéni Prigojine, accuse régulièrement la hiérarchie militaire de ne pas donner suffisamment de munitions à ses hommes pour pouvoir conquérir Bakhmout.

La semaine dernière, il a même accusé certains soldats de l'armée russe de "fuir" leurs positions, estimant que les défenses "s'effondrent". De son côté, le ministère russe de la Défense, avec qui M. Prigojine est en conflit ouvert depuis plusieurs mois, a de nouveau répété dimanche "avoir repoussé toutes les attaques" au "nord et au sud" de Bakhmout, balayant les affirmations de Kiev.

Zelensky à Londres, qui promet des "centaines" de missiles et de drones d'attaque à Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé lundi à Londres, selon Downing Street, où il doit s'entretenir avec le Premier ministre Rishi Sunak qui a promis la livraison prochaine de "centaines" de missiles anti-aériens et de drones d'attaques à Kiev.

"Le Royaume-Uni a été leader pour nous fournir des moyens supplémentaires terrestres et aériens. Cette coopération se poursuivra", a indiqué le président ukrainien sur Twitter en annonçant son départ pour Londres, où il s'était déjà rendu en février dernier.

Volodymyr Zelensky doit s'entretenir avec Rishi Sunak dans la résidence de campagne de Chequers du Premier ministre, qui a annoncé peu avant l'arrivée du président ukrainien une nouvelle aide militaire à Kiev. Londres livrera ainsi des "centaines" de missiles anti-aériens ainsi que des "centaines" de drones d'attaque d'une portée supérieure à 200 km.

Ces équipements seront livrés "au cours des prochains mois alors que l'Ukraine se prépare à intensifier sa résistance face à l'invasion russe en cours", a indiqué Downing Street dans un communiqué. La semaine dernière, le Royaume-Uni avait déjà annoncé la fourniture de missiles de longue portée Storm Shadow à Kiev.

"C'est un moment crucial pour la résistance des Ukrainiens face à l'agression terrible qu'ils n'ont pas choisi de provoquer", a affirmé M. Sunak, cité dans le communiqué. "Nous ne devons pas les laisser tomber (...) C'est dans l'intérêt de tous de s'assurer que l'Ukraine réussisse et que la barbarie du (président russe Vladimir) Poutine ne soit pas récompensée", a-t-il ajouté. Aucune capitale ne s'est toutefois avancée sur la livraison d'avions de combats, demandés avec insistance par Kiev.

L'émissaire chinois sera à Kiev mardi et mercredi

L'émissaire chinois Li Hui, représentant spécial pour les affaires eurasiatiques chargé de discuter du règlement de la guerre en Ukraine, se rendra à Kiev mardi et mercredi, a indiqué lundi à l'AFP un haut responsable gouvernemental ukrainien.

"Il sera à Kiev le 16 et 17 mai", a indiqué ce responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Selon Pékin, Li Hui, ex-ambassadeur chinois en Russie, doit venir discuter à partir de lundi en Ukraine, Pologne, France, Allemagne et Russie "d'un règlement politique de la crise ukrainienne".

Une frappe russe tue quatre personnes et touche un hôpital

Une frappe russe a tué quatre personnes à Avdiïvka sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, touchant un hôpital, a annoncé lundi le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

"Quatre personnes ont été tuées à la suite d'une frappe (...) sur Avdiïvka. Les Russes ont attaqué la ville avec des roquettes ce matin, touchant l'hôpital", a déploré Pavlo Kyrylenko sur Telegram.

Le Kremlin dénonce la "compréhension erronée" de Macron sur la relation entre Moscou et Pékin

Le Kremlin a dénoncé lundi la "compréhension erronée" des relations entre Moscou et Pékin de la part d'Emmanuel Macron, après que le président français eut estimé que la Russie entrait dans "une forme de vassalisation à l'égard de la Chine".

"Cette approche est absolument fausse et résulte d'une compréhension absolument erronée de l'essence de ce qui se passe" entre les deux puissances, a fustigé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "Nos relations avec la Chine sont de la nature d'un partenariat stratégique spécial", a-t-il assuré.

Zelensky optimiste sur la livraison d'avions de combat à l'Ukraine

Le président ukrainien s'est dit lundi, lors d'une visite au Royaume-Uni, optimiste concernant des "décisions très importantes" rapides sur la livraison d'avions de combat qu'il réclame aux Occidentaux face à l'invasion russe.

"Nous voulons créer une coalition pour les avions et je suis très optimiste à ce sujet, nous en avons parlé et je pense que cela va arriver très prochainement, vous allez apprendre des décisions que je pense très importantes", a déclaré Zelensky à la presse à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui s'est dit prêt à jouer "un rôle clé dans cette coalition".