Ukraine : Volodymyr Zelensky rencontre les dirigeants de la Cour pénale internationale aux Pays-Bas

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce jeudi à La Haye aux Pays-Bas pour y rencontrer notamment les dirigeants de la Cour pénale internationale (CPI) qui enquête sur des crimes de guerre présumés de l'armée russe en Ukraine et a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. "Nous sommes à La Haye, nous allons y rencontrer les dirigeants de la Cour pénale internationale", a indiqué Serguiï Nykyforov, le porte-parole du président ukrainien.

Zelensky à La Haye

Volodymyr Zelensky est arrivé jeudi matin à la CPI, qui siège à La Haye et a qui émis en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, selon un porte-parole de la juridiction. Un correspondant de l'AFP sur place a observé d'importantes mesures de sécurité autour du bâtiment de la juridiction. Le président ukrainien devrait prononcer dans la même ville, le même jour, un discours intitulé "Pas de paix sans justice pour l'Ukraine" en présence du ministre néerlandais des Affaires étrangères Wopke Hoekstra, selon la radiodiffusion publique NOS.

Un entretien avec le Premier ministre Mark Rutte et la ministre de la Défense Kajsa Ollongren est également prévu, a précisé l'agence de presse néerlandaise ANP.

Des raffineries de pétrole attaquées par des drones en Russie

Deux drones ont frappé des raffineries de pétrole dans le sud-ouest de la Russie, près de l'Ukraine, ont indiqué des médias et autorités locales, au lendemain d'une attaque de drones présumée contre le Kremlin. Un premier feu, désormais éteint, s'est déclaré dans un réservoir d'une installation pétrolière à Ilsky, dans la région de Krasnodar, après une attaque menée par "un drone" non identifié, selon des services d'urgence cités par les agences TASS et Ria Novosti.

Le gouverneur local, Véniamine Kondratiev, a indiqué sur Telegram que l'incendie avait été circonscrit à un espace de 400 mètres carrés, puis rapidement éteint par les pompiers vers 5h locales (02h GMT). Environ une heure plus tard, Vassili Goloubiev, le gouverneur de la région de Rostov, frontalière de l'Ukraine, a lui annoncé qu'un drone s'était abattu sur une raffinerie locale près du village de Kisselevka.

Selon cette source, le drone a causé une explosion et un incendie qui a été "immédiatement" éteint par le personnel de l'usine. "Pas de victimes, les dégâts portés aux installations sont insignifiants", a affirmé Vassili Goloubiev. Le gouverneur de la région Voronej, également frontalière de l'Ukraine, a pour sa part indiqué sur Telegram que la défense anti-aérienne locale avait détruit un drone tôt dans la matinée, sans victimes ni dégâts à signaler.

Depuis près d'une semaine, une série d'attaques de drones et deux sabotages ferroviaires ont frappé des régions russes proches de l'Ukraine et la Crimée annexée, à quelques jours des célébrations militaires du 9 mai, essentielles dans l'agenda du Kremlin. Si l'Ukraine n'a revendiqué aucune de ces attaques, comme à son habitude, leur multiplication intervient à un moment où Kiev affirme avoir terminé ses préparatifs pour une grande offensive de printemps annoncée depuis des semaines.

18 drones russes abattus par l'Ukraine ?

L'Ukraine a affirmé avoir abattu, au cours de la nuit du jeudi, 18 drones sur 24 envoyés par la Russie, au lendemain des accusations de Moscou à l'encontre de Kiev d'avoir lancé une attaque de drones sur le Kremlin. "Les envahisseurs ont lancé 24 drones Shahed 136/131. L'armée de l'air ukrainienne, en coopération avec les autres unités de défense aérienne, a abattu 18 drones", indique-t-elle dans un communiqué sur Telegram.