Guerre en Ukraine : frappes ukrainiennes sur un village russe, au moins deux morts

L'ESSENTIEL

Au moins deux personnes ont été tuées dans une attaque de missiles ukrainiens sur un village russe proche de la frontière avec l'Ukraine, a affirmé dimanche le gouverneur régional. Plusieurs missiles ukrainiens ont frappé le village de Suzemka, situé à une dizaine de kilomètres de la frontière russo-ukrainienne, a indiqué Alexander Bogomaz, le gouverneur de l'oblast de Bryansk.

"En raison de la frappe infligée par des nationalistes ukrainiens, deux civils ont malheureusement été tués", a-t-il déclaré sur Telegram. "Un bâtiment résidentiel a été complètement détruit, et deux autres maisons ont été partiellement détruites", a-t-il ajouté.

Les informations à retenir : Au moins deux personnes ont été tuées dans une attaque de missiles ukrainiens.

Au moins 26 personnes sont mortes dans des frappes de missiles de croisière russes.

L'Ukraine se dit prête à démarrer son offensive de printemps contre les forces russes.

Plusieurs frappes de missiles de croisière russes ont fait 26 morts

Vendredi, plusieurs frappes de missiles de croisière russes, les premières d'ampleur depuis début mars, avaient atteint plusieurs villes ukrainiennes et fait 26 morts.

Et samedi, une attaque de drones a provoqué un gigantesque incendie dans un dépôt de pétrole en Crimée annexée par Moscou, au lendemain de l'annonce par Kiev que ses préparatifs pour une offensive de printemps étaient presque terminés. "Les préparatifs touchent à leur fin", a déclaré le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov au sujet de la grande attaque que son pays veut lancer pour reconquérir les territoires occupés dans l'est et le sud par la Russie.