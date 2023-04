Guerre en Ukraine : le patron de Wagner ordonne de ne plus faire de prisonniers

L'ESSENTIEL

"Tous les tuer" : le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé que ses troupes ne feraient plus de prisonniers ukrainiens, en réaction à ce qu'il présente comme l'exécution d'un de ses hommes par les forces de Kiev. "On ne sait pas comment s'appelait notre gars blessé qui a été abattu par de misérables Ukrainiens. Mais on va tuer tous ceux qui sont sur le champ de bataille. On ne fera plus de prisonniers", a lancé dimanche Evguéni Prigojine dans un message audio publié sur Telegram par son service de presse.

Il réagissait à un autre enregistrement audio publié sur un compte Telegram soutenant Wagner et présenté comme une conversation entre des militaires ukrainiens ordonnant l'exécution d'un combattant du groupe paramilitaire fait prisonnier. L'AFP n'était pas en mesure de confirmer l'authenticité de ce dernier enregistrement.

"Quand tu fais un prisonnier, tu commences par prendre soin de lui, tu le soignes, tu ne lui fais pas de mal et tu le renvoies à la maison après quelque temps en l'échangeant ou juste comme ça", a déclaré Evguéni Prigojine. Le groupe Wagner, accusé de nombreuses exactions sur les différentes zones d'opérations où il a été déployé à travers le monde, est actuellement en première ligne dans la bataille de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, qui fait rage depuis des mois.

Les dépenses militaires en Europe au plus haut depuis la Guerre froide

Les dépenses militaires en Europe ont redépassé en 2022 leur niveau de la fin de la Guerre froide, avec une progression record depuis plus de trois décennies dopée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon un rapport de référence publié lundi. Tous continents confondus, les dépenses militaires ont atteint l'an dernier un nouveau sommet de 2.240 milliards de dollars, soit 2,2% du PIB mondial, selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

"Elles sont tirées par la guerre en Ukraine, qui pousse les budgets européens vers le haut, mais aussi par les tensions non résolues et croissantes en Asie de l'Est" entre la Chine d'un côté et, de l'autre, les Etats-Unis et leurs alliés asiatiques, souligne à l'AFP le chercheur Nan Tian, un des coauteurs de l'étude. Le Vieux continent a dépensé, après déduction de l'inflation, 13% de plus pour ses armées au cours de cette année marquée par l'invasion russe de l'Ukraine, selon le rapport.

C'est à la fois la plus forte croissance enregistrée depuis plus de 30 ans, et le retour - en dollars constants - au niveau des dépenses de 1989, année de la chute du mur de Berlin. "C'est du jamais vu depuis la fin de la Guerre froide", souligne Nan Tian.