Guerre en Ukraine : à Jytomyr, le quotidien des habitants sous les bombes russes

REPORTAGE

Sixième jour sous les bombes en Ukraine. L'un des sites les plus attaqués depuis le début de l'assaut russe est l'aéroport de Jytomyr, à quelque 140 kilomètres de Kiev. Une ville garnison où sont postés plus de 7.000 soldats ukrainiens et une véritable zone stratégique pour accéder à l'ouest du pays. Pour la population restée sur place, le quotidien se vit au rythme des allers-retours dans les abris. Europe 1 s'est rendue sur place.

"Personne ne s'attendait à une chose pareille"

Il est 22h45 et une nouvelle alerte résonne. Certains descendent dans le calme au sous-sol, où quelques chaises alignées dans le couloir sont encore disponibles. Ceux qui sont déjà là, engoncés dans leurs manteaux, parlent doucement. Cet abri, Olesya n'en peut plus. "C'est la quatrième fois en une journée que nous descendons ici. On y reste une demi heure à chaque fois et j'ai noté les trois premières fois. C'était à 18h02, puis on est redescendu à 19h14 et ça a encore sonné à 19h34", raconte-t-elle.

Un rythme infernal alors que les alentours de la ville sont visés, et en particulier l'aéroport. Dans l'abri, beaucoup sont au bord de la rupture. "C'est dur, bien sûr. Triste, difficile, terrible et scandaleux. On vivait dans la paix. Personne ne s'attendait à ce qu'une chose pareille arrive", assure une femme à la voix tremblante.

Un jeune homme tente quant à lui de dédramatiser. Cela fait 8 ans que le Donbass vit cela, dit il, nous quelques jours seulement et on gagnera cette guerre plus rapidement. Mais pourtant ce lundi soir encore, les avions russes sont maîtres du ciel et de la peur.