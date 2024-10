Au Proche-Orient, la situation continue d'être dramatique. Alors que six personnes sont mortes dans la nuit de jeudi à Beyrouth lors d'un nouveau raid israélien, la capitale libanaise continue d'être la cible de frappes aériennes et des combats intenses au sol ont lieu dans le sud Liban. Huit soldats israéliens ont été tués ce mercredi, et Israël reste déterminé à poursuivre l'offensive terrestre. Mais l'inquiétude des civils israéliens vient aussi des possibles représailles contre l'Iran et la possibilité d'enclencher un engrenage.

"Est-ce que l'abri sera suffisamment puissant ?"

À Tel-Aviv, la vie a vite repris son cours en centre-ville. Les terrasses sont même bondées à quelques heures des festivités de Rosh Hashana, le Nouvel An juif. "C'est un truc qui est quand même très israélien. Au moment de l'attaque, on a peur, mais une fois que c'est fini, c'est fini. On est dans des cafés, à profiter de la vie", lance Adrien qui a tout de même repéré l’abri le plus proche. Après l’attaque de l’Iran, il fait bien plus attention.

"Je pense que l'on commence à avoir cette peur : il y a eu une riposte d'Israël, puis une riposte de l'Iran, c'est une sorte de ping-pong. On a toujours le petit doute de 'et si ça tombe sur nous, est-ce que l'abri sera suffisamment puissant pour être capable de résister à cette puissance de frappe ?'", poursuit-il.

"Ça me fait très peur"

Au moment de l’attaque, Eyal a senti le sol vibrer sous ses pieds dans l’abri de son immeuble. Lui aussi guette une possible escalade. "Le fait que l'Iran attaque, c'est aussi une menace qui montre que ça va encore empirer. Moi, ça me fait très peur que l'Iran s'y mette vraiment et qu'il y ait une vraie guerre", confie-t-il.

"Quand ils font des choses comme ça et qu'il y a autant de missiles qui tombent... Ils en tirent que 200 alors qu'ils en ont des milliers, ça remet un peu en question nos capacités à nous défendre", ajoute-t-il. Une crainte : que le Dôme de fer puisse être submergé par une attaque encore plus massive.