Grèce : secousse ressentie à Athènes, réplique du séisme du 19 juillet

Un séisme de magnitude 4 sur l'échelle de Richter, réplique du fort tremblement de terre du 19 juillet, a été ressenti mardi matin à Athènes, sans faire de victime ou de dégâts, a annoncé l'Institut grec de géodynamique.

Seconde réplique notable

L'épicentre de cette nouvelle secousse, signalé à 09h24 (08h24 en France), se situe à 25 kilomètres au nord-ouest de la capitale grecque, dans la région de Magoula, rapporte l'Agence publique ANA. C'est la deuxième réplique notable du tremblement de terre qui avait secoué Athènes le 19 juillet, provoquant une vague de panique et d'importantes perturbations sur les lignes téléphoniques. Le séisme du 19 juillet avait été évalué à 5,3 par l'Institut géologique américain USGS, référence mondiale en matière de sismologie. Son épicentre se trouvait également à 23 kilomètres au nord-ouest d'Athènes.

La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques et les tremblements de terre y sont fréquents, le plus souvent sans faire de victime. Le dernier grand séisme - survenu en 1999 et d'une magnitude de 5,9 - avait fait 143 morts dans la région de la capitale grecque, laissant des souvenirs traumatisants dans la population.