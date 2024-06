Grèce : ce que l'on sait de la disparition des deux touristes françaises dans les Cyclades

L'angoisse monte jour après jour. Depuis ce vendredi 14 juin, deux touristes françaises, âgées de 64 et 73 ans ont disparu dans les îles Cyclades grecques. Elles étaient parties en randonnée sur l'îlot de Sikinos, grande de 40 km² et peuplé d'à peine 250 habitants, situé à moins de 300 kilomètres au large d'Athènes. Mais avec une météo caniculaire et la mort de trois touristes étrangers la semaine dernière, les autorités mettent tout en œuvre pour les retrouver.

Une chute au petit matin

La dernière trace laissée est un message que l'un d'elles a envoyé au gérant de son hôtel. "Je me suis réveillé à 7 heures vendredi et j'ai vu que cette cliente avait tenté de me joindre sur WhatsApp à plusieurs reprises. J'ai essayé de la rappeler, mais elle n'a pas répondu. Je lui ai donc envoyé un message en anglais : 'Bonjour, vous avez appelé plus tôt, tout va bien ?', mais pas de réponse", a témoigné Ilias Gavanas, le propriétaire de l'hôtel, sur TF1info.

Par la suite, le gérant explique que la septuagénaire lui a envoyé une photo d'elle allongée au sol précisant "Je suis tombée". L'homme lui a alors demandé de lui envoyer sa position sur Google Maps, si "elle était près d'Episkope, un site historique" et lui a enfin conseillé d'appeler le 112 (le numéro d'urgence européen). La touriste française n'a toutefois plus répondu. "Le jour où elles sont parties faire une randonnée, il faisait extrêmement chaud. De plus, certains sentiers de notre île sont cartographiés, mais d'autres ne le sont pas. On ne sait même pas si les deux randonneuses sont parties se promener ensemble ou séparément", a précisé le maire Vassilis Marakis à la chaîne ANT1 et repris par Cyclades24.

Selon la même source, une équipe de recherche a été constituée avec 11 personnes et deux drones sur l'île de Sikinos. "Nous ratissons continuellement la zone et les pompiers de Dyros, ainsi que des volontaires, participent aux enquêtes", a indiqué Vassilis Marakis.

Trois touristes étrangers retrouvés morts

Ce fait divers est pris très au sérieux par les autorités grecques car il rentre dans une série de disparitions et morts de touristes étrangers en Grèce la semaine dernière. Au total, ils sont trois : Michael Mosley, médecin star de la télévision britannique et retrouvé le dimanche 9 juin dernier sur l'île de Symi, en mer Égée, un touriste néerlandais de 74 ans sur l'île de Samos et enfin, Albert Calibet, 59 ans, ancien adjoint du shériff du Comté de Los Angeles, retrouvé mort après une randonnée, rapporte CBS News. Un autre touriste américain est d'ailleurs recherché.

La situation serait liée à un climat très difficile, avec la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée dans le pays. Les températures ont dépassé les 40°C à l'ombre, ce qui a entraîné la fermeture de l'Acropole d'Athènes mercredi dernier.