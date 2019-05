Gaza : trois Palestiniens, dont un bébé, tués par de nouvelles frappes israéliennes

Trois Palestiniens, dont un bébé, ont été tués dimanche dans de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé relevant du Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne sous blocus, alors que les craintes d'une escalade s'intensifient.

Le ministère gazaoui a indiqué dans un communiqué que trois personnes avaient été tuées et huit autres blessées par "les forces d'occupation israéliennes qui ont visé le nord de la bande de Gaza". L'armée israélienne a refusé de commenter, alors que le bilan de ses frappes s'élève désormais à 15 morts dans l'enclave palestinienne pour la seule journée de dimanche.

Une quatrième personne a été tuée dimanche en Israël par des tirs provenant de la bande de Gaza, selon la police israélienne. Le porte-parole de la police, Micky Rosenfeld, n'a pas fourni d'autres informations sur la victime, ni précisé sa nationalité. Les médias israéliens ont rapporté qu'un homme avait été tué dans la ville d'Ashdod suite au tir d'une roquette.

L'UE met en garde contre "un conflit sans fin"

La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a renouvelé dimanche l'appel de l'UE à un "arrêt immédiat" des tirs de roquettes de Gaza contre Israël, mettant en garde contre un "conflit sans fin". Alors que les hostilités se poursuivent pour le deuxième jour consécutif entre Israël et les groupes armés de Gaza, Federica Mogherini a "réaffirmé l'attachement fondamental de l'UE à la sécurité d'Israël". Samedi déjà, sa porte-parole avait appelé à un arrêt immédiat des tirs de roquettes palestiniennes vers Israël.

Pour la cheffe de la diplomatie européenne, cette escalade "met encore plus en danger les perspectives de solutions à long terme, qui exigeront le retour de l'Autorité palestinienne à Gaza et des garanties de sécurité crédibles pour Israël". "L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient sans réserve les efforts déployés par l'Égypte et l'ONU pour réduire les tensions à Gaza et attend des parties qu'elles collaborent avec eux pour rétablir le calme", a-t-elle ajouté.

Emmanuel Macron condamne les tirs en provenance de Gaza

Dimanche soir, le président français Emmanuel Macron a condamné les tirs en provenance de Gaza et a exprimé sa "solidarité" avec les populations touchées. "Je réaffirme le droit d'Israël à la sécurité, et la légitimité des aspirations du peuple palestinien", a-t-il poursuivi, précisant que la France soutenait la médiation de l'ONU et de l'Égypte.

Ferme condamnation des tirs de Gaza et solidarité avec les populations touchées. Le cycle de la violence doit cesser et tous les civils doivent être protégés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 mai 2019