Fusillade en Suède : les fouilles de sacs seront autorisées dans les écoles

Un peu plus d'une semaine après la pire fusillade jamais perpétrée en Suède, le gouvernement suédois a annoncé une série de mesures pour renforcer la sécurité dans les établissements scolaires dans le pays. Les écoles devront mettre en place des plans d'urgence, les enseignants pourraient fouiller les sacs de leurs élèves.

Le gouvernement suédois a annoncé mercredi vouloir renforcer la sécurité dans les écoles après la pire fusillade jamais perpétrée en Suède, autorisant entre autres les enseignants à fouiller les sacs de leurs élèves.

Des nouvelles mesures qui pourraient entrer en vigueur le 1er juillet 2025

Les écoles devront mettre en place des plans d'urgence en cas de situation violente, l'accès aux établissements nécessitera un code, un badge ou des clés, et les autorisations pour installer des caméras de surveillance seront simplifiées, a énuméré le ministre de l'Éducation Johan Pehrson lors d'une conférence de presse.

Les enseignants et autres personnels pourront en outre fouiller les sacs des élèves sans avertissement dans les écoles primaires et secondaires, ainsi que dans les centres d'enseignement pour adultes. "Nous travaillons intensivement pour améliorer la sécurité des élèves, des enseignants et des autres employés des écoles", a déclaré Johan Pehrson. Si elles sont adoptées par le Parlement comme prévu, les nouvelles mesures entreront en vigueur le 1er juillet 2025.

Les motivations du tueur restent inconnues

Le 4 février, Rickard Andersson, 35 ans, est entré dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro, à 200 km à l'ouest de Stockholm, et a ouvert le feu, tuant 10 personnes avant de retourner l'arme contre lui. Il avait été élève dans cette institution à deux reprises, en 2013 et entre 2019 et 2021, selon la police.

La police a retrouvé trois armes près de son corps, ainsi que des douilles et des munitions non utilisées. Rickard Andersson, décrit par la police comme un chômeur reclus avec un casier judiciaire vierge, avait un permis de chasse pour quatre armes - toutes saisies par la police.

Il vivait isolé dans son appartement depuis 2016, "avec peu de contacts avec d'autres personnes". Trois jours après le massacre, le gouvernement a annoncé vouloir limiter l'accès à certaines armes semi-automatiques, telles que le AR-15. Les motivations du tueur restent inconnues.