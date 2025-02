Fusillade mortelle en Suède : «reclus», «déterminé», motif inconnu... Ce que l'on sait du profil du suspect

Ce mardi, un homme de 35 ans a ouvert le feu dans une école dans la ville d'Örebro, à 200 kilomètres de Stockholm, en Suède. 10 personnes ont perdu la vie, six autres ont été blessées et sont hospitalisées. L'auteur des faits aurait retourné son arme contre lui. Que sait-on de son profil ?

"La pire tuerie de l'histoire" de la Suède. C'est ainsi que décrit le Premier ministre, Ulf Kristersson, les faits qui se sont déroulés ce mardi dans la ville d'Örebro. Dix personnes ont perdu la vie, six autres sont actuellement hospitalisés, après qu'un homme a ouvert le feu dans un centre d'enseignement pour adulte. 24 heures après, les autorités commencent à donner des détails sur le déroulement des faits et sur le profil du suspect.

L'auteur des tirs se serait suicidé

Les faits se sont déroulés aux alentours de l'heure du déjeuner. Un individu est entré dans le Campus Risbergska. Selon des témoignages relayés par le tabloïd Aftonblabet, il est arrivé sur les lieux avec un étui à guitare. Il s'est dirigé dans les toilettes où il a changé de vêtements pour quelque chose de type "militaire". Il en sort avec une arme et commence à tirer en se promenant "calmement".

Certains ont fui les lieux, d'autres se sont barricadés dans des salles de classes ou de professeurs. L'alerte est donnée vers 12h30, une patrouille de police arrive rapidement sur les lieux. Lorsque l'individu a remarqué les agents de police, il aurait retourné son arme contre lui. Au total, dix personnes sont tombées sous ses balles. Le temps de l'enquête débute.

Un homme "reclus" et "manifestement déterminé"

Les autorités suédoises ont pour le moment divulgué peu d'information sur l'auteur des tirs. L'homme était "inconnu" des services de police, et "était manifestement déterminé", selon un responsable de la police à l'AFP. L'homme aurait agi seul, sans motif idéologique, selon la police. L'appartement du tireur a été perquisitionné dans la soirée de mardi.

Selon Aftonblabet et la chaîne de télévision TV4, l'homme, âgé de 35 ans, avait un casier judiciaire vierge ainsi qu'un permis de port d'armes. Les médias avancent également qu'il était originaire d'Örebro. Ses proches le décrivent comme "reclus", sans emploi. Un homme qui "s'est éloigné de sa famille et de ses amis" et qui "traversait une période difficile depuis plusieurs années".

Un appel à témoins a été lancé pour obtenir plus d'informations pour faire avancer l'enquête qui a été ouverte pour "tentative de meurtre, incendie criminel et infraction aggravée à la législation sur les armes à feu". Les drapeaux ont été mis en berne sur le Palais royal, le Parlement et les bâtiments du gouvernement. Le Roi et la Reine de Suède se sont recueillis ce mercredi près du lieu de la fusillade. Le Premier ministre a demandé aux Suédois de s'unir en pensées avec les victimes et leurs proches.