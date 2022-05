Fusillade au Texas : comment les lobbies des armes empêchent la moindre législation

L'Amérique est toujours sous le choc, deux jours après la fusillade qui a éclaté dans une école primaire du Texas, tuant 19 enfants. Une cérémonie en hommage aux victimes a été organisée à quelques kilomètres du lieu du drame, où Joe Biden doit se rendre dans les prochains jours pour rencontrer les familles endeuillées, meurtries mais qui ont du mal à s'exprimer sur le sujet très sensible des armes.

La NRA finance les campagnes de divers candidats en échange d'un soutien au Congrès

Cela s'explique notamment par le fait que le drame ait eu lieu au Texas, l'Etat le plus attaché aux armes à feu. Un Etat où la NRA est bien implanté. Le lobby des armes se bat bec et ongles pour conserver son influence. Le groupe est l'un des lobbies les plus importants du pays. Il distribue très largement des financements de campagne aux divers candidats : environ 3 millions de dollars par an, sans compter les financements indirects via des groupes de campagne. En échange de quoi les bénéficiaires des largesses du lobby des armes est de défendre ses intérêts au Congrès. Parmi ceux qui reçoivent le plus d'argent de la NRA, on retrouve Ted Cruz, le sénateur du Texas et la plupart des républicains les plus influents.

Cela explique pourquoi il est absolument impossible de faire passer la moindre législation restreignant un tant soit peu le port des armes.