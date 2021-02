Famille royale : les Britanniques toujours divisés sur le départ de Harry et Meghan

REPORTAGE

Cette fois, la rupture est bel et bien consommée. Un an après l'annonce de leur retrait de la vie officielle, le prince Harry, petit-fils d'Elizabeth II, et son épouse Meghan, ont perdu leurs derniers titres officiels après avoir confirmé à la reine leur mise en retrait définitive de la famille royale britannique, a annoncé vendredi le palais de Buckingham. Cette nouvelle n'est pas une surprise, le couple ayant donc déjà fait part de son intention de s'éloigner de la pression médiatique et de son désir d'une une vie indépendante de la royauté. Mais elle n'en reste pas moins un coup dur pour la famille royale, Harry étant le chouchou des Anglais, et son couple avec Meghan incarnant la modernité et le renouveau de la monarchie.

Outre-Manche, les Britanniques sont divisés sur la décision du fils de Charles et Diana et de son épouse. Mais beaucoup la comprennent, comme Tom et Manuel. "Ils étaient harcelés par les médias et tabloïds, qui s'acharnaient contre Meghan", rappellent-ils, soulignant notamment la forte pression médiatique autour de l'ancienne actrice, "peut-être parce qu'elle est métisse, qu'elle est américaine ou qu'elle n'a pas le profil habituel". "C'est dommage, ça faisait du bien de voir quelqu'une comme elle dans la famille royale."

Pour eux, la décision d'Harry est tout aussi compréhensible. "Il vit sous le feu des projecteurs depuis toujours : lorsqu'il a fait ses premiers pas, lorsqu'il s'est marié. C'est dur pour n'importe qui ! S'il ne veut pas de cette vie, ça ne devrait pas lui être imposé."

"Il abandonne son pays et sa famille"

Tina, elle, n'est pas du même avis, et espère qu'un jour, Harry reviendra au sein de la famille royale. "Il est né au sein de la famille royale, et maintenant, il abandonne son pays et sa famille pour Meghan", regrette-t-elle, avant de dresser un portrait sévère de Meghan Markle. "Elle a de grandes ambitions", grince-t-elle. "Elle a épousé un prince britannique juste pour entrer aux Etats-Unis et devenir riche."

En quittant la famille royale, le couple perd ses patronages caritatifs et Harry doit renoncer à tous ses titres militaires. "Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille", a souligné le palais. Dimanche, le couple a par ailleurs révélé attendre un deuxième enfant.