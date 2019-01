États-Unis : une vague de froid record frappe le nord du pays

Du jamais vu depuis plus de 20 ans. Une grande partie du nord des États-Unis affronte une vague de froid record, avec des températures qui pourraient descendre jusqu’à -50 degrés par endroits.

L'alerte au grand froid a été donnée dès lundi dans plusieurs Etats du "Midwest", du Dakota du Nord à l'Ohio, qui pourraient connaître les températures les plus basses depuis deux décennies, selon la chaîne météo Weather Channel. Le vent glacial venu du Nord-Ouest devrait atteindre la côte Est du pays plus tard dans la semaine.

Des températures qui peuvent provoquer des engelures en quelques minutes. Les villes de Des Moines, dans l'Iowa, Chicago et Milwaukee devraient également subir des températures pouvant tomber à -20 degrés Farenheit (-29 Celsius). Pour Chicago, ce serait la première fois depuis janvier 1994 selon les statistiques de la chaîne météo.

A l'aéroport O'Hare de la métropole, surnommée la "ville des vents", il a neigé quotidiennement depuis le 17 janvier, soit 13 jours d'affilée, un record depuis l'hiver 1978-1979. La vague de froid sera accompagnée de fortes rafales de vent - jusqu'à -50 degrés Celsius dans le Dakota du Nord - entre mardi et jeudi qui pourraient "provoquer des engelures sur la peau découverte en quelques minutes", selon la chaîne météo.

The coldest air in a generation will arrive in the Midwest tomorrow. Dozens of daily records will be smashed, and some lows could flirt with all-time records through Thursday AM. Check out these wind chills tomorrow AM. https://t.co/n3PhNOmYQ8pic.twitter.com/f736rebvPb