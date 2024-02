États-Unis : un millionnaire pro-Trump perd un pari à 5 millions de dollars et refuse de payer la somme

Son propre piège a fini par se refermer sur lui. Mike Lindell, PDG d'une entreprise de fabrication d'oreillers aux États-Unis, et admirateur de Donald Trump, a été condamné à verser 5 millions de dollars à un ingénieur en informatique qui est parvenu à relever un défi que le millionnaire avait lui-même lancé.

Celui que certains Américains surnomment "Mister Pillow" (Monsieur Oreiller) est un fervent partisan des thèses complotistes de l'ancien président américain. Notamment celles portant sur un présumé truquage de l'élection qui avait porté Joe Biden à la Maison-Blanche en janvier 2020. Donald Trump est d'ailleurs accusé d'avoir encouragé ses soutiens à préparer l'assaut du capitole, survenu au lendemain de la victoire de l'ex-vice-président de Barack Obama. Il sera prochainement jugé à Washington.

Des affaires qui se portent mal

De son côté, Mike Lindell affirme que la Chine est directement intervenue dans le scrutin pour favoriser Joe Biden au détriment du milliardaire new-yorkais. Et assure détenir des preuves de ce qu'il avance. Sûr de son fait, "Mister Pillow" a donc fait une offre et lancé le "Prove Mike Wrong Challenge" (le challenge "Prouver que Mike a tort"). "Moi, je n'ai qu'une parole, 5 millions de dollars. Démontrez-moi que j'ai tort et les 5 millions sont à vous", l'entend-on déclarer à la télévision américaine, dans un extrait repris par TF1.

Seul hic : Robert Zeidman, un ingénieur en informatique, a pris au mot le millionnaire. Dans un rapport de 15 pages, il assure que les données cryptées avancées par Mike Lindell ne contenait, en réalité, aucune information sur l'élection en question. Pris à son propre jeu, "Mister Pillow" a dans un premier temps refusé de verser la somme due avant que la justice américaine ne s'en mêle. Un juge de Minneapolis a en effet confirmé une précédente décision selon laquelle Mike Lindell devait bel et bien s'acquitter des 5 millions de dollars en vertu du règlement du concours qu'il avait lui-même édicté. L'intéressé dispose de 30 jours pour procéder au règlement.

Une sentence qui ne fait pas franchement les affaires de Mike Lindell. Son entreprise d'oreillers connaît d'importantes difficultés financières, notamment en raison d'un litige de paiement avec Fox News ayant conduit la chaîne à cesser la diffusion des publicités de sa société "MyPillow". L'homme d'affaires fait également l'objet de poursuites en diffamation intentées dans le District of Columbia et dans le Minnesota.