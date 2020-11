États-Unis : "On ne voit pas comment Trump peut récupérer les votes qui lui manquent"

INTERVIEW

Joe Biden n'a jamais été aussi près de la Maison-Blanche. Le candidat démocrate a pris vendredi la tête dans l'Etat-clé de Pennsylvanie et se rapproche de la victoire à la présidentielle américaine, même si Donald Trump semble déterminé à contester le verdict des urnes. Peut-on pour autant dire que l'élection est jouée ? "On ne peut rien dire avec certitude, mais ça semble de mieux en mieux parti", répond sur Europe 1 Leah Pisar, docteure en science politique et ancienne conseillère du président Bill Clinton.

Pour Leah Pisar, "on ne voit pas comment Donald Trump peut récupérer les votes qui lui manquent, notamment car on est en train de dépouiller des votes envoyés par courrier". Ces bulletins sont en effet le plus souvent favorables à Joe Biden. "Trump hurlait à qui voulait l'entendre qu'il ne fallait pas voter par courrier car c'était une source de fraude, donc ses soutiens n'ont pas voulu voter par courrier", rappelle Leah Pisar.

"S'il gagne la Pennsylvanie, c'est mathématiquement gagné"

Même si le résultat final n'est pas encore connu, certains ont déjà pris les devants, à l'instar de la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, qui a qualifié vendredi Joe Biden de "président élu" des Etats-Unis. "Il y a un aspect de communication et de perception", analyse l'ancienne conseillère de Bill Clinton. "Il faut poser ses jalons et ne pas donner à Trump la possibilité de clamer victoire alors qu'il n'a pas gagné, et préparer le peuple américain à ce qui est quasiment inévitable, c'est à dire une présidence légitime de Joe Biden."

Désormais en tête en Pennsylvanie, Joe Biden peut-il désormais compter sur ce seul Etat pour s'imposer ? "S'il gagne la Pennsylvanie, c'est mathématiquement gagné", confirme Leah Pisar. Mais, ajoute-t-elle, "dans le camp démocrate, on préférerait qu'il prenne encore un ou deux Etats pour que les avocats de Trump ne puissent pas vraiment focaliser un procès sur la Pennsylvanie".