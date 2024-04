États-Unis : l’Oregon, démocrate, vient de signer la repénalisation des drogues dures

Marche arrière toute dans l'Oregon. L'État de l'ouest américain était le plus progressiste en matière de drogue, avec une dépénalisation de la consommation et de la possession des petites quantités, y compris pour les drogues dures comme l'héroïne ou la cocaïne. Mais le gouverneur vient de signer une loi les repénalisant. Une conséquence de la situation catastrophique sur le terrain. Le spectacle des personnes s'injectant ouvertement de la drogue dans les rues de Portland et l'explosion du nombre d'overdoses et de morts ont rapidement fait basculer l'opinion publique en faveur d'un retour des sanctions envers les usagers.

Au parlement local, les Républicains, comme les Démocrates, ont voté pour la nouvelle loi à une très large majorité, preuve de la gravité de la situation, selon le sénateur républicain, Tim Knopp : "Il y a une urgence. Car lorsque 3 ou 4 habitants de l'Oregon meurent chaque jour à cause de l'addiction, je pense que c'est aux parlementaires d'essayer d'agir et d'endiguer le phénomène".

Un retour de l'ordre

Désormais, la possession des petites quantités de drogues dures est un délit passible de 6 mois de prison. Le cannabis, lui, reste légal. Lorsque c'est possible, les forces de l'ordre doivent essayer de privilégier un traitement médical. Mais c'est surtout un retour à l'ordre que réclame la majorité des habitants. Alors que l'Oregon est devenu en quelques années l'un des états qui compte le plus d'accros à la drogue.