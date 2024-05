États-Unis : le porte-conteneurs à l'origine de l'effondrement du pont de Baltimore sera retiré lundi

Le porte-conteneurs à l'origine de l'effondrement du pont de Baltimore fin mars et qui était resté échoué, va être retiré lundi, un pas vers le déblocage de l'accès à ce port important aux États-Unis, ont annoncé les autorités durant le week-end. Le gouverneur de l'État du Maryland, Wes Moore, s'est félicité dimanche sur NBC News des travaux, en espérant que le canal soit "rouvert", "d'ici à la fin du mois de mai".

Le 26 mars dernier, le Dali, navire de 300 mètres battant pavillon singapourien, victime d'une avarie, s'était encastré dans le pont autoroutier Francis Scott Key, qui s'était effondré en quelques secondes comme un château de cartes. Six ouvriers qui effectuaient des travaux de réparation sur le pont, tous des immigrés latino-américains, étaient morts. Depuis, le Dali bloque toujours en partie le chenal d'accès à cet important port pour le commerce sur la côté Est des États-Unis.

Une opération censée durer trois heures

Les autorités responsables de l'opération de sauvetage ont déclaré que le Dali serait prêt à être renfloué à partir de midi (16h) dimanche, avant d'être déplacé à marée haute lundi, une opération prévue à 5h24 du matin. Des remorqueurs transporteront le Dali à une vitesse d'environ 1 mile par heure (1,6 kilomètre par heure) jusqu'à un terminal maritime proche, ce qui devrait prendre trois heures.

Le pont Francis Scott Key servait un axe autoroutier important pour le nord-est des États-Unis, reliant la capitale Washington et New York. Quant au port de Baltimore, c'est une plaque tournante du commerce de véhicules neufs aux États-Unis, avec près de 850.000 voitures et camions qui y sont passés l'année dernière, soit plus que n'importe quel autre port américain.