Effondrement d'un pont à Baltimore : quelles conséquences pour l'économie de la région ?

Qui va payer la facture ? Mardi, le pont autoroutier Francis Scott Key de Baltimore s'est écroulé à la suite d'une collision avec un porte-conteneurs. Une panne d'alimentation serait à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à six ouvriers qui réparaient la route. Heureusement, le bateau avait pu envoyer un SOS, et le trafic avait été interrompu juste avant la catastrophe. Le port de Baltimore est désormais fermé, et les conséquences économiques de cet accident pourraient être très lourdes.

Plus de 30.000 véhicules empruntent quotidiennement le pont Francis Scott Key. Un trafic qu'il va falloir détourner, ce qui entraîne des retards importants. Du côté du port, plus aucun navire ne peut sortir ou entrer pour l'instant. Il va donc falloir là aussi dérouter les marchandises. Une opération s'apparentant à un cauchemar logistique. Baltimore est l'un des ports les plus importants du pays. À lui seul, il génère 140.000 emplois et personne ne sait encore quand il pourra rouvrir. La reconstruction du pont pourrait quant à elle prendre des années, et la facture pourrait atteindre le demi-milliard de dollars. Mais Joe Biden a promis de s'en occuper.

"Remuer ciel et terre"

"J'ai demandé à mon équipe de remuer ciel et terre pour rouvrir le port et reconstruire le pont le plus vite possible. Mon intention, c'est que le gouvernement fédéral paie l'intégralité des coûts de reconstruction de ce pont", a déclaré le locataire de la Maison-Blanche. Le gouvernement pourrait se retourner contre les propriétaires du porte-conteneur. Mais avec un navire sous pavillon de Singapour, géré par une compagnie, mais affrété par une autre, trouver la bonne juridiction et le responsable pourrait prendre du temps. Avec à la clé des répercussions sur toute l'économie américaine.