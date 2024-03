Effondrement d'un pont à Baltimore : des véhicules détectés sous l'eau par un sonar

Les secours d'urgence ont détecté grâce à un sonar des véhicules engloutis sous un pont autoroutier de Baltimore qui s'est effondré mardi, a annoncé le chef des pompiers. "Notre sonar a détecté la présence de véhicules submergés dans l'eau", a déclaré James Wallace, le chef des pompiers de la ville. "Je n'en ai pas encore le nombre", a-t-il ajouté.

Les causes de l'effondrement du pont "restent à déterminer" affirment les gestionnaires du Dali

Les causes de la collision n'ont pas encore été déterminées, ont affirmé mardi les responsables du Dali, un navire battant pavillon de Singapour. "Alors que les causes exactes de l'incident restent à déterminer, le 'Dali' a mobilisé son service d'intervention", a déclaré la compagnie dans un communiqué, ajoutant qu'elle "coopérait pleinement avec les agences gouvernementales fédérales et de l'État".

"Pas d'indication" d'acte de terrorisme

Les autorités américaines ont assuré mardi qu'il n'y avait "pas d'indication" d'acte de terrorisme dans l'effondrement d'un pont à Baltimore. "Il n'y a absolument aucune indication qu'il s'agisse d'un acte terroriste, que ce soit un acte délibéré", a déclaré Richard Worley, chef de la police de Baltimore.