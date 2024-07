États-Unis : l'acteur George Clooney, fervent démocrate, appelle Joe Biden à se retirer

L'acteur américain George Clooney, fervent démocrate très impliqué dans les levées de fonds pour le parti, a appelé mercredi le président Joe Biden à se retirer de la course à la présidentielle de novembre, face aux doutes sur son état de santé. "Les ténors démocrates (...), les sénateurs, les membres de la Chambre des représentants et les autres candidats qui risquent de perdre en novembre doivent demander à ce président de se retirer volontairement", a écrit l'acteur dans une tribune publiée par le New York Times, tout en disant "aimer Joe Biden". "Nous ne gagnerons pas en novembre avec ce président", a-t-il asséné.

Une grande levée de fonds le mois dernier

Également réalisateur et producteur, George Clooney rappelle son engagement de longue date dans les campagnes menées par les candidats démocrates. "Le mois dernier, j'ai coprésenté la plus grande levée de fonds jamais organisée pour un candidat démocrate", a-t-il ajouté.

Ce gala devant des stars hollywoodiennes et donateurs, en présence de l'ancien président Barack Obama, avait rapporté 28 millions de dollars, un record pour le parti. L'équipe de campagne de Joe Biden avait alors souligné l'"enthousiasme" de l'influente industrie du spectacle. La Californie, et son bastion progressiste Hollywood, est un des gros contributeurs aux campagnes du parti, puisqu'elle englobe aussi la Silicon Valley.

"Je le considère comme un ami"

L'acteur raconte avoir vu à ce gala un Joe Biden affaibli, loin du candidat qu'il était en 2020. "J'aime Joe Biden. En tant que sénateur. Vice-président et président. Je le considère comme un ami et je crois en lui. Je crois en son caractère, sa morale. Au cours des quatre dernières années, il a gagné beaucoup des batailles auxquelles il a dû faire face", a reconnu George Clooney.

"Mais la seule bataille qu'il ne peut pas gagner est celle contre le temps", a encore écrit l'acteur en référence aux doutes renforcés sur les capacités cognitives du président de 81 ans depuis son débat catastrophique avec Donald Trump fin juin. "Joe Biden est un héros, il a sauvé la démocratie en 2020. Nous avons besoin qu'il la sauve de nouveau en 2024", a conclu l'acteur.