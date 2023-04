États-Unis : une nouvelle tuerie fait cinq morts, dont un enfant de 8 ans au Texas

Cinq personnes, dont un enfant de huit ans, toutes originaires du Honduras, ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi dans une maison près de Houston, au Texas, ont fait savoir les autorités, qui recherchent activement le suspect. Selon les premiers éléments donnés par le shérif, l'homme s'exerçait au tir dans son jardin quand des voisins lui ont demandé de cesser le tapage nocturne pour qu'un bébé puisse dormir, ce qui l'aurait poussé à tourner l'arme contre eux.

Appelés pour "harcèlement" puis pour des tirs, les agents du shérif du comté de San Jacinto, dans le sud-est de cet État américain, ont retrouvé sur place quatre corps sans vie. Quatre personnes ont été transportées à l'hôpital, dont un enfant de huit ans qui est, lui aussi, décédé. Parmi les dix Honduriens qui étaient dans la maison, deux enfants ont été retrouvés vivants, cachés sous les corps de deux femmes dans une chambre.

Le suspect visé par un mandat d'arrêt

Toutes les victimes ont été touchées par balle "comme pour une exécution, en gros dans la tête", a déclaré le shérif Greg Capers à la chaîne locale d'ABC, KTRK. Le suspect, en fuite, est "un homme mexicain", a déclaré le shérif dans un point presse diffusé par la chaine locale KHOU 11. Recherché, il est visé par un mandat d'arrêt et a été inculpé pour meurtres. Ce fait divers s'inscrit dans une série tragique d'événements similaires aux États-Unis, où les armes à feu font des ravages.

>> LIRE AUSSI - Californie : une fusillade fait dix morts dans une ville à majorité asiatique

Plus tôt ce mois-ci, un adolescent noir a été grièvement blessé par balle après avoir frappé à la mauvaise porte d'une maison du Missouri. Dans l'État de New York, une femme de 20 ans a elle perdu la vie, victime d'un tir après s'être engagée en voiture par erreur dans l'allée d'un domicile privé. Et au Texas, un homme avait ouvert le feu sur des pom-pom girls, après que l'une d'entre elles eut tenté d'ouvrir la portière de sa voiture, qu'elle avait confondue avec son propre véhicule.

49.000 personnes tuées par balles en 2021

Les États-Unis comptent davantage d'armes individuelles que d'habitants : un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme. La conséquence de cette prolifération est le taux très élevé de décès par arme à feu aux États-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays développés. Environ 49.000 personnes sont mortes par balle en 2021, contre 45.000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.