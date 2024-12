États-Unis : Donald Trump nomme un fidèle, Kash Patel, pour diriger le FBI

Donald Trump a annoncé samedi vouloir remplacer le directeur actuel de la police fédérale américaine, le FBI, par Kash Patel, un fidèle du président élu réputé pourfendeur du supposé "État profond". "Kash est un juriste, enquêteur et combattant de l''Amérique d'abord' brillant, qui a passé sa carrière à dénoncer la corruption, défendre la Justice et protéger le peuple américain", a expliqué Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Cette annonce implique que le patron actuel du Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray, nommé en 2017, soit limogé ou démissionne avant la fin de son mandat de dix ans. Sous sa direction, le FBI a enquêté sur l'ancien et futur président des États-Unis.

Lutter contre la criminalité

Kash Patel, le fils de migrants indiens et auteur d'un livre sur l'"État profond", a occupé plusieurs postes à responsabilité lors du premier mandat de Donald Trump (2017-2021), notamment comme conseiller à la sécurité nationale ou encore chef de cabinet au Pentagone. "Kash a fait un travail incroyable pendant mon premier mandat", a affirmé Donald Trump, ajoutant que Kash Patel aurait la tâche de "mettre fin à l'épidémie croissante de criminalité en Amérique, démanteler les gangs criminels et mettre fin au fléau maléfique de la traite des êtres humains et du trafic de stupéfiants à travers la frontière".

Donald Trump, qui sera investi le 20 janvier, a parallèlement nommé Chad Chronister, un shérif en poste en Floride, pour diriger l'agence fédérale antidrogue, afin notamment de "mettre fin au passage de fentanyl et autres drogues illégales à travers notre frontière sud". Le fentanyl a provoqué selon les autorités américaines plus de 70.000 décès par overdose en 2023.