États-Unis : Donald Trump assure que son ex-avocat a "beaucoup menti" devant le Congrès

Le président américain Donald Trump a accusé jeudi son ex-avocat Michael Cohen d'avoir "beaucoup menti" lors de son audition au Congrès où il l'a accusé d'être un "escroc", aux liens suspects avec la Russie et achetant le silence d'ex-maîtresses.

Trump nie la collusion avec Moscou. "Il a beaucoup menti", a commenté Donald Trump à la fin d'un sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong Un à Hanoï, assurant avoir été trop occupé pendant ce sommet pour regarder en entier le témoignage de son ancien avocat. "Il n'y a pas eu collusion (...) Il a dit qu'il n'y avait pas eu collusion" avec Moscou, a relevé Donald Trump.

Des délits commis en complicité avec le président, selon l'ancien avocat. Si Michael Cohen n'a pas apporté de preuve décisive d'une possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016, l'ancien fidèle du président a cependant parlé mercredi de ses "soupçons". Et réaffirmé que c'était en complicité avec le président américain qu'il avait commis certains des délits qui le mèneront bientôt en prison. Michael Cohen a de plus assuré avoir connaissance d'autres actes répréhensibles ou illégaux impliquant Donald Trump dont il ne pouvait pas parler, car ils font l'objet d'une enquête fédérale.

Une Chambre décidée à lancer des enquêtes contre Trump. Les Démocrates, désormais majoritaires à la Chambre, ont promis de lancer de nombreuses enquêtes parlementaires visant le président républicain. Avec, pour certaines au moins, la perspective d'une procédure de destitution, ou d'"impeachement", qui reste toutefois très lointaine tant que le Sénat restera contrôlé par les Républicains.

Un sommet Trump-Kim écourté. Donald Trump et Kim Jong Un ont conclu abruptement jeudi leur sommet consacré à l'épineux dossier de la dénucléarisation de la Corée du Nord sans parvenir à un accord, le président américain soulignant qu'il avait décidé de partir à cause des divergences sur les sanctions imposées au pays reclus.