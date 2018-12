États-Unis : Donald Trump a décidé un retrait "important" des troupes américaines d'Afghanistan

Le président Donald Trump a décidé de retirer un nombre "important" des troupes américaines d'Afghanistan, a indiqué jeudi un responsable américain, au lendemain de l'annonce du retrait de celles stationnées en Syrie.

Une décision surprise. "La décision a été prise. Il y aura un retrait important" d'Afghanistan, a déclaré ce responsable sous couvert d'anonymat. Cette annonce surprise, qui intervient alors que des "pourparlers de réconciliation" entre les États-Unis et les talibans afghans se sont déroulés cette semaine à Abou Dhabi, a pris de court de hauts responsables et des diplomates. Le gouvernement afghan n'a pour sa part pas réagi dans l'immédiat.

7.000 soldats concernés par ce retrait ? Quelque 7.000 des 14.000 soldats américains présents en Afghanistan seraient concernés, rapportent le Wall Street Journal et le New York Times. Ces troupes opèrent à la fois dans une mission de l'Otan en soutien aux forces afghanes et pour des opérations séparées de lutte contre le terrorisme.

Deux retraits décidés en même temps. Donald Trump a pris sa décision mardi, selon ce responsable, le même jour où il a annoncé au Pentagone son intention de retirer les troupes américaines de Syrie. Une annonce qui a conduit jeudi le ministre américain de la Défense Jim Mattis à présenter sa démission.

"Parce que vous avez le droit d'avoir un ministre de la Défense dont les vues sont mieux alignées sur les vôtres (...) je pense que me retirer est la bonne chose à faire", a-t-il écrit dans une longue lettre adressée au président et rendue publique par le Pentagone.

>> À LIRE AUSSI - Les questions que pose le retrait américain en Syrie

Des conséquences importantes sur les régions concernées. Les deux décisions de Donald Trump sur la Syrie et l'Afghanistan sont susceptibles d'avoir des conséquences géopolitiques majeures dans les régions concernées. Jim Mattis et d'autres conseillers militaires de premier plan avaient convaincu l'an dernier le milliardaire républicain, d'abord réfractaire à cette idée, d'envoyer des milliers de troupes supplémentaires en Afghanistan, où les talibans commençaient à regagner du terrain face aux forces afghanes. La décision de retirer un nombre "important" de troupes américaines d'Afghanistan intervient alors que Washington encourage un accord de paix avec les talibans.