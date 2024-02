États-Unis : Biden et Trump à la frontière mexicaine jeudi, en plein débat sur l'immigration

Joe Biden comme Donald Trump se rendront jeudi à la frontière avec le Mexique, au Texas, au moment où l'immigration se révèle un sujet de campagne brûlant pour ces deux rivaux probables à la présidentielle de novembre.

"Nécessité urgente d'adopter" un texte sur l'immigration

Le président démocrate, qui presse les parlementaires républicains de ratifier une loi sur l'immigration, se déplacera à Brownsville pour rencontrer la police et des responsables locaux, a annoncé lundi la Maison-Blanche. "Il évoquera la nécessité urgente d'adopter" un texte sur l'immigration préparé par des sénateurs des deux bords, "qui constitue l'ensemble de réformes le plus sévère et juste pour sécuriser la frontière depuis des décennies", a assuré un responsable de la Maison-Blanche à la presse.

Joe Biden va "réitérer son appel aux républicains du Congrès pour qu'ils cessent de faire de la politique politicienne et qu'ils donnent les fonds nécessaires" pour davantage de contrôles à la frontière, a ajouté ce responsable.

"Biden ne sera jamais capable de maîtriser la situation"

Donald Trump ira de son côté à Eagle Pass, à près de 500 km de Brownsville. L'ex-président adopte une rhétorique virulente contre les migrants et le gouvernement, refusant toute concession à ce dernier. "Des gangs et des membres de gangs cruels se répandent dans notre pays depuis l'Amérique du Sud et le monde entier... déversés dans notre bonne vieille Amérique par dizaines de milliers", a déclaré le républicain sur les réseaux sociaux, ajoutant : "Biden ne sera jamais capable de maîtriser la situation."

Un porte-parole de Donald Trump a affirmé que le fait que "Biden nous suive à la frontière le même jour nous montre à quel point c'est un gros problème pour lui". Le camp républicain accuse Joe Biden et son administration d'aggraver le flux de migrants par leurs politiques de droit d'asile. La Maison-Blanche assure elle que le Parti républicain sabote délibérément toute tentative de compromis sur la question.

Ces dernières semaines, l'État du Texas s'est livré à un véritable bras de fer avec l'administration de Joe Biden, son gouverneur républicain Greg Abbott, grand soutien de Donald Trump, accusant le gouvernement de permettre une "invasion" de migrants illégaux à la frontière sud du pays. Le contrôle des frontières est une compétence fédérale aux États-Unis, mais le Texas a multiplié les mesures visant à contrer l'immigration, plusieurs litiges judiciaires étant en cours à ce sujet.