États-Unis : Amazon va aider financièrement ses employées qui devraient voyager pour avorter

Amazon va désormais rembourser les frais de déplacement de ses employés américains pour certaines interventions médicales non critiques, y compris les avortements, alors que plusieurs Etats conservateurs ont voté des lois restreignant l'accès aux interruptions volontaires de grossesse (IVG). Contacté par l'AFP, le groupe a confirmé lundi les rapports de presse sur le changement de son assurance santé, mais pas les raisons de cette extension de couverture.

Jusqu'à 4.000 dollars de frais remboursés

Le géant du commerce en ligne, qui emploie environ 1 million de personnes aux Etats-Unis, remboursera jusqu'à 4.000 dollars de frais (déplacement et hébergement) pour des traitements qui ne sont pas disponibles dans un rayon de 160 km du logement. Amazon, comme de nombreuses entreprises, subit une hausse des coûts généralisée, de la chaîne d'approvisionnement à la main d'œuvre, à cause de l'inflation et de la pandémie. Le groupe de Seattle a évalué à 6 milliards de dollars les coûts additionnels sur les trois premiers mois de l'année.

Samedi, il a annoncé à ses employés un retour en arrière dans sa prise en charge du Covid. Les salariés ayant attrapé le virus pourront prendre cinq jours de congé non rémunérés ou des jours de congé maladie payés, en fonction de l'allocation prévue par leur contrat, a précisé un porte-parole. L'extension des remboursements de frais de voyage révélée lundi inclut aussi, entre autres, l'oncologie, les traitements contre l'obésité, les anomalies congénitales (dans les 24 mois après la naissance), les soins pour la santé mentale ou encore les services anti-addiction.

Des sociétés qui manifestent leur soutien au droit à l'IVG

Depuis cet automne, de nombreuses sociétés américaines ont manifesté leur soutien, en interne ou publiquement, au droit des femmes à avorter. Citigroup a indiqué en mars que ses salariées seraient remboursées au cas où elles doivent voyager pour une IVG, précisant qu'il s'agissait d'une réponse aux nouvelles législations dans certains Etats. Le 1er septembre 2021, une des lois anti-avortement les plus restrictives des Etats-Unis est entrée en vigueur dans l'Etat républicain du Texas, interdisant toute IVG à partir du moment où un battement de cœur du fœtus est perceptible à l'échographie, soit quatre semaines environ après la fécondation.

Depuis, plusieurs textes limitant également l'accès à l'IVG ont été votés dans d'autres Etats conservateurs comme l'Oklahoma (jeudi dernier), la Floride, ou le Mississippi. La légalité du texte voté dans le Mississippi est en examen à la Cour suprême des Etats-Unis, avec une décision attendue en juin. Les juges conservateurs, désormais ultra-majoritaires, ont laissé entendre qu'ils pourraient réduire voire annuler le droit à l'avortement, aujourd'hui valable tant que le foetus n'est pas viable, soit vers la fin du deuxième trimestre.