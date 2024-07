États-Unis : qu'attendre du discours de Donald Trump en clôture de la convention républicaine ?

C'est le grand jour pour Donald Trump. L'ancien président des États-Unis candidat à la Maison-Blanche face à Joe Biden doit prononcer un discours capital ce jeudi, en clôture d'une convention historique à Milwaukee qui a vu le Parti républicain s'aligner en parfait ordre de marche derrière lui quelques jours seulement après sa tentative d'assassinat.

Si rien n'a filtré sur le contenu précis du discours, Donald Trump et ses équipes l'ont entièrement réécrit après l'attaque de samedi. Tout au long de cette convention, l'ancien président est apparu moins exubérant que d'habitude pour rassembler.

L'image d'un Parti républicain soudé derrière son candidat

"Nous recherchons l'unité", confirme Chris LaCivita, l'un de ses principaux conseillers de campagne. "C'est évidemment une opportunité de rassembler le pays. C'est très important, mais n'oublions pas que nous sommes en pleine campagne et qu'il faut gagner", ajoute-t-il.

Unité ou non, Donald Trump ne se privera certainement pas d'attaquer la politique et le bilan du locataire actuel de la Maison-Blanche, dans un message bien rodé : "Avec Biden, l'essence est chère, la frontière est ouverte, le crime et la drogue sont partout. Avec Trump, tout ira bien".

Le plus important sera l'image projetée par Donald Trump, et que verront des dizaines de millions de téléspectateurs. Celle d'un parti soudé autour de son candidat, que même les balles ne peuvent pas abattre. Un contraste terrible pour les démocrates en pleine implosion, avec un président dont la candidature ne tient plus qu'à un fil et qui est au lit avec le Covid.