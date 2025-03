Erdogan assure Trump qu'il «soutient» ses initiatives sur l'Ukraine

Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a assuré ce dimanche à son homologue américain qu'il soutenait les efforts américains pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président turc a également rappelé que son pays s'efforçait "d'obtenir une paix juste et durable" en Ukraine.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a toujours défendu l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a assuré dimanche à Donald Trump de son "soutien" aux efforts américains "directs et déterminants" pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Lors d'un entretien téléphonique avec le président des Etats-Unis, M. Erdogan a également insisté sur la nécessité de "finaliser le processus d'acquisition" des avions de chasse américains F-16 et d'avancer la participation de la Turquie au programme des avions F-35, a précisé la présidence turque dans un communiqué.

La Turquie s'efforce "d'obtenir une paix juste et durable"

Washington a décrété en décembre 2020 une série de sanctions visant les industries de défense turques après l'acquisition par Ankara du système antimissiles russe S-400. Le dernier contact connu entre les deux chefs d'Etat remontait à novembre 2024, au lendemain de la victoire électorale de Donald Trump.

A propos de l'Ukraine, le président turc a déclaré "soutenir les mesures déterminées et directes du président américain Trump pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine" et rappelé que la Turquie s'efforçait "d'obtenir une paix juste et durable depuis le tout début de la guerre et continuera de le faire".

La Turquie, membre de l'Otan, a récemment pris part aux réunions des alliés européens et britanniques de soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a accepté le principe d'un cessez-le-feu de trente jours, proposé par la Maison Blanche. Lors de cet appel, le chef de l'Etat turc a également souhaité l'aide des États-Unis dans "la lutte contre le terrorisme, en tenant compte des intérêts de la Turquie".

Washington, qui compte quelque 2.000 hommes dans le nord-est de la Syrie, non loin de la frontière turque, soutient des forces kurdes au nom de la lutte contre le groupe Etat islamique (EI). Ankara dénonce parmi elles la présence de combattants du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré comme une organisation terroriste par la Turquie et ses alliés occidentaux.