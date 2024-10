En visite en Albanie, Erdogan dénonce que «le génocide à Gaza est une honte pour l'humanité»

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement dénoncé jeudi le "génocide" commis à Gaza depuis un an, qualifiant la situation de "honte de toute l'humanité". En visite en Albanie, il a exhorté la communauté internationale à faire pression pour un cessez-le-feu entre Israël et Gaza.

"Nous devons faire de notre mieux pour garantir de toute urgence un cessez-le-feu permanent et exercer la pression nécessaire sur Israël", a déclaré le président turc lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre albanais Edi Rama.

Le conflit Israël-Hamas : des milliers de victimes

L'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a fait plus de 1.200 morts en Israël, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres israéliens, y compris les otages tués en captivité dans la bande de Gaza.En représailles, Israël a lancé une campagne militaire de grande ampleur contre Gaza, entraînant la mort de près de 42.000 personnes et provoquant la destruction massive de nombreux quartiers du territoire palestinien. La quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants de Gaza ont été déplacée.

Depuis plusieurs mois, Recep Tayyip Erdogan critique ouvertement la conduite d'Israël dans cette guerre, qualifiant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de "boucher de Gaza". Lors de sa visite à Tirana, le président turc a affirmé que "l'agression" conduite par le gouvernement israélien menace l'ordre mondial au-delà de la région.

Renforcement des liens entre la Turquie et l'Albanie

Cette visite permet aussi de renforcer les relations économiques et militaires entre les deux pays. La Turquie, avec 3,5 milliards de dollars d'investissement, figure parmi les cinq plus grands investisseurs étrangers en Albanie. En 2023, Tirana a reçu ses premiers drones Bayraktar TB2, fabriqués en Turquie, renforçant la coopération militaire entre ces deux membres de l'OTAN.

Succès diplomatique de la Turquie dans les Balkans

Recep Tayyip Erdogan est attendu vendredi en Serbie, où la Turquie a intensifié sa présence depuis 2017. Malgré des tensions historiques liées à l'influence ottomane et le soutien de la Turquie au Kosovo, les relations entre Belgrade et Ankara se sont réchauffées, et la diplomatie turque a connu des succès notables dans les Balkans.

Selon Vuk Vuksanovic, analyste au Centre pour la sécurité politique de Belgrade, cette visite pourrait même aboutir à un accord militaire, dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

La Serbie est devenue un partenaire économique important pour la Turquie. Les investissements turcs dans le pays ont considérablement augmenté, passant de 1 à 400 millions de dollars en dix ans. Les exportations turques vers la Serbie ont presque doublé en seulement deux ans, atteignant 2,131 milliards de dollars en 2022.

La Serbie est également devenue une destination touristique populaire pour les citoyens turcs, qui représentaient en 2022 le deuxième plus grand contingent de touristes dans le pays, derrière les Bosniens et devant les Russes.