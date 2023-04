En visite à Pékin, Emmanuel Macron cherche à relancer les relations économiques avec la Chine

Emmanuel Macron est en route pour Pékin, la première visite du président français en Chine depuis trois ans. Une visite très attendue côté chinois où l’on espère convaincre la France du bien-fondé de la position chinoise concernant la guerre en Ukraine mais aussi relancer les relations économiques avec l'Hexagone et plus largement avec l’Europe. 53 grands patrons français font partie de la délégation qui accompagne Emmanuel Macron en Chine. De gros contrats doivent être signés dès jeudi dans l’énergie, l’aéronautique et le développement durable.

Renforcer les relations avec la France et l'Union européenne

Si la Chine déroule le tapis rouge à Emmanuel Macron, c’est moins pour parler avec lui de l’Ukraine puisque Xi Jinping n’entend pas revoir son soutien à Vladimir Poutine. Cette visite est seulement pour relancer les relations économiques et commerciales avec la France après trois années de pandémie et de fermetures des frontières chinoises. "Je pense que le fait que des entreprises se joignent à la visite est un signe que l'objectif de ne se limite pas à d'autres agendas, mais qu'il s'agit bien aussi de coopération économique et commerciale", précise Li Yong, analyste au sein du groupe de réflexion chinois D & C.

Alors que les tensions s’accumulent avec les Etats-Unis, la Chine espère renforcer ses relations avec la France et au-delà avec l’Union européenne qui reste son premier partenaire commercial. Pour Paris l’enjeu est plutôt de desserrer un déficit commercial devenu abyssal. Le nouveau record français établit à 55 milliards d’euros pour 2022.